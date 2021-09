SISTE:

Søndag kveld opplyste FBI at de har funnet levninger etter menneske i Teton County i Wyoming, som kan passe til beskrivelsen av Gabby Petito, melder CNN.

Sammen dro paret gjennom USA og dokumenterte opplevelsene gjennom YouTube og idylliske Instagram-innlegg, før eventyret tok en brå slutt.

1. september kom nemlig Gabby Petitos forlovede Brian Laundrie kjørende hjem i hennes van uten henne.

11. september ble hun meldt savnet.

Familien har rast mot Laundrie som kommer hjem uten noen forklaring, og har blant annet anklaget han for å ha etterlatt Petito.

– Vær så snill, hvis du eller din familie har noen anstendighet igjen, vennligst fortell oss hvor Gabby befinner seg, skriver familien i et brev til Laundrie ifølge CNN.

Foreldrene Tara Petito og Joe Petito reagerer mens politiet orienterer om saken på en pressekonferanse. Foto: Octavio Jones / AFP

Forsvinningen har fått stor oppmerksomhet i USA. Et par dager etter at saken ble kjent, meldte også Laundries familie kjæresten som savnet. Dermed er begge borte.

Kan ha gjemt seg

Politiet forteller at Laundrie ikke er mistenkt, men at han er en interessant person i saken. FBI bistår også i etterforskningen, opplyser NBC News.

Familien hans skal ikke rapportert om forsvinningen før tre dager etter, ifølge The Guardian.

Selv om Laundries familie forteller at han har forsvunnet, mener Petitos familie at han har rømt fra situasjonen.

Savnede Gabby Petito. Foto: AP

– Alle i familien til Gabby vil at verden skal vite at Brian ikke er savnet, men at han gjemmer seg. Det er Gabby som er savnet, sier advokat Richard B. Stafford.

Politivideo viser konflikt

En video fra mindre enn en måned før forsvinningen, viser en gråtkvalt Petito i bobilen de reiste med. Opptaket ble offentliggjort av politidepartementet, og er fra en situasjon hvor paret ble stoppet langs veien.

Brian Laundrie snakker med en politibetjent etter å ha blitt stoppet langs veien. Foto: AP

I videoen kommer det frem at paret kranglet i bilen, og at Brian Laundrie hadde kloremerker både i ansiktet og på armene.

Petito skal ha forklart krangelen med sine psykiske utfordringer og at den dreide seg om personlige problemer, ifølge AP.

Likevel skal begge ha sagt til politiet at de var «forelsket, forlovet og ikke ønsket at noen ble siktet for noe kriminelt».