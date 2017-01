Vi som lever i den rike delen av verda, har det vi treng. Pengar, tak over hovudet, mat og vatn.

Men det store fleirtalet på kloden, og det blir stadig fleire av dei, har nesten ingenting. For dei er livet ein kamp om å overleve, og om å finne verdigheit og sjølvrespekt.

Dei aukande skilnadane, er ifølgje den nye FN-rapporten, den aller største utviklingsutfordringa i 2017.

Dei fattige ramlar utanfor alle marknadar. Dei har lite eller ingen kjøpekraft, det kan skape global økonomisk ustabilitet.

Dei fattige er også sårbare for ekstreme og destruktive ideologiar. Slik blir dei enorme skilnadane ein trussel mot tryggleiken til alle.

– Må vise moglegheitene

Lise Kingo er direktør i FNs Global Compact. Det er eit initiativ for å oppmode næringslivet på kloden til å vere bærekraftige og etiske. Foto: NRK

– Vi byrja å lage ein «Global Opportunity Report» fordi vi syns det var viktig å vise næringslivsleiarar, regjeringar og det sivile samfunnet at vi må sjå på utfordringane med bærekraftig utvikling som moglegheiter, og ikkje risiko.

Det fortel direktør i FNs Global Compact, Lise Kingo.

Ei av desse moglegheitene blir kalla «smart» vassteknologi, sjølv om det ikkje er så veldig avansert.

Ingeniørar testar farkosten som kan frakte drikkevatn over havet.

Det er rett og slett ein stor flytande ballong som ein kan slepe over havet med ferskvatn.

– Den er laga av slitesterkt materiale, og ein brukar glidelås for å slå fleire modular saman, fortel ingeniøren Samuele Ambrosetti

Vatn og elektrisitet for fred

Analytikarane bak FN-rapporten peikar på tilgangen til reint vatn som eit viktig verkemiddel. Verdssamfunnet må finne løysingar. Korleis gje fattige tilgang til reint ferskvatn. Korleis gjere saltvatn om til drikkevatn? Korleis kan ein reinse kloakk?

Eit anna satsingsområde er energi. Korleis gje straum til alle? Korleis bruke naturen til å lage elektrisitet? Marokko er eit av føregangslanda. Landet satsar på solenergi.

– Alle er einige om at vi ikkje vil klare å etterleve bærekraftsmåla om ikkje næringslivet blir med, og det er veldig positivt at næringslivet er interesserte i å vere med for å skape ei betre verd, fortel Kingo.

Datamaskin i staden for lærar?

FN-rapporten peikar også på moglegheitene med ny teknologi. Korleis kan ein bruke data i undervisninga? Kan det vere eit alternativ til lærarar og klasserom?

Leiter etter nye løysingar

I tillegg til at rapporten no kjem for tredje år på rad, blir det jamleg lagt ut historier om smarte løysingar på verdsproblem, som det å dyrke kjøt i eit laboratorium for å kome folkeveksten på kloden i møte.