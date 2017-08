Krever etterforskning av FN etter blyforgiftning

– Jeg drømmer om å kunne stå på mine egne bein en dag, sier 16 år gamle Jetullah Veliu til nyhetsbyrået AFP.

Jetullah ble født i en FN-leir etter at foreldrene hadde blitt flyttet dit etter Kosovo-krigen.

To romjenter utenfor huset deres i Mitrovica. Foto: ARMEND NIMANI / AFP

– Min sønn ble født ufør, lam i begge beina, sier faren hans, Veli Jashari.

Også hans andre sønn var lam da han ble født, selv om han ble født etter at familien hadde flyttet fra leiren. Faren tror foreldrene hadde blitt forgiftet i leiren og at sønnen arvet giftstoffet.

Faren er ikke alene om problemet. 65 år gamle Bajram Babajboks sier at han ikke har hatt familiemedlem som ikke er et offer for blyforgiftning.

Babajboks inkluderer hele storfamilien, fire døtre, sju sønner og til sammen 60 nieser og nevøer.

– Det er det legene sier, sier han og viser frem de ferskeste blodprøvene.

En romjente feier fortauet utenfor huset sitt i Mitrovica i juli i år. Foto: ARMEND NIMANI / AFP

Skutt og tvunget på flukt

Som ellers i Europa har romfolket også i Kosovo vært nederst på rangstigen.

Franske soldater rom-gettoen i Mitrovica i 2005 foran ruinene av et hus i som ble ødelagt av etniske albanere etter Kosovo-krigen. Foto: VISAR KRYEZIU / Ap

Etter Kosovo-krigen i 1998–99 ble de anklaget at etniske albanere for å ha støttet serberne.

Flere ble drept, mens andre ble tvunget på flukt etter at hjemmene deres ble plyndret og ødelagt.

I Mitrovica ble rundt 600 romfolk tvunget ut av gettoen etter flere angrep. FN opprettet tre leire for dem, alle i områder rundt nedlagte tungmetallgruver.

– Høyeste verdiene noen gang

Ingen av romfolkene var klar over at de daglig pustet inn luft og tråkket på jord som var full av giftige tungmetaller.

Først etter seks år, i 2005, ble menneskerettsgrupper bekymret på grunn av helsetilstanden til barna i leiren. Barna hadde hodepine, læringsproblemer, høyt blodtrykk, krampetrekninger og svartfarget tannkjøtt.

En ekspert på miljømedisin, Klaus-Dietrich Runow, tok hårtester og fant urovekkende resultater.

– Det var de høyeste verdiene man noen gang har sett av tungmetaller i menneskehår, sier Runow.

Resultat var at leiren ble nedlagt og året etter kom en ekspertkommisjon, satt ned av FN, med en rapport som kritiserte FN.

Unnskyldning fra FN

Først i år kom imidlertid en unnskyldning fra FN. Generalsekretær António Guterres uttrykte i mai organisasjonens «beklagelse for lidelsen som alle individene har gjennomgått».

Samtidig organiserte han et fond som skal gi støtte til hjelpetiltak for romsamfunnet i Mitrovica.

For romlederen Kujtim Pacaku, et tidligere medlem av parlamentet i Kosovo, er det ikke nok.

Han sier at der umoralsk å bare tilby penger for å rette opp situasjonen. Pacaku krever at saken etterforskes og at noen blir holdt ansvarlig for «å sende et budskap til alle om at du kan ikke behandle folk på den måten bare fordi de er rom.»

For 16 år gamle Jetullah Veliu er saken langt enklere der han sitter i rullestolen. Han har et klart fremtidshåp:

– Jeg vil være som de andre. Jeg vil gå på skolen, sier han.