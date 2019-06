Krever at Boris Johnson svarer om hjemmebråk

London-politiet har bekreftet at de på fredag rykket ut til Johnsons bolig etter at en nabo hadde meldt om husbråk.

Ifølge The Guardian skal Johnsons samboer Carrie Symonds ha ropt rasende «hold deg unna meg» og «kom deg ut av leiligheten min.» Politiet forlot stedet uten å gjøre noe, og sier de ikke kommer til å forfølge saken.

Naboen sier han kontaktet avisen etter at det var klart at ingen var kommet til skade. Han mente hendelsen kunne være av allmenn interesse fordi Johnson kan bli landets neste statsminister.

For den ukonvensjonelle Johnson kunne tidspunktet neppe ha vært verre. Dagen etter skulle han innlede valgkampen for å bli ny partileder og dermed etterfølge Theresa May som britisk statsminister.

Fakta om de konservative lederkandidatene Ekspandér faktaboks Boris Johnson (55): Tidligere utenriksminister og tidligere ordfører i London. Klar favoritt, ledende figur i kampanjen for å få britene ut av EU i 2016. Fastholder at brexit skal skje 31. oktober, med eller uten avtale.

Jeremy Hunt (52): Utenriksminister siden Johnson gikk av i fjor, tidligere for å bli i EU, men har snudd. Vil sikre en bedre avtale, men utelukker ikke «no deal». Tidligere forretningsmann, ledet det offentlige helsevesenet NHS i seks år. (Kilde: NTB)

Kaller Johnson for feig

Da Johnson var på et partimøte i Birmingham søndag, ble han spurt om fredagens bråk, men svarte da at han ikke trodde folk ville høre om den slags, at han trodde de var mer interessert i hans politikk.

Boris Johnson nektet å svare om hjemmebråk Du trenger javascript for å se video.

The Guardian lister opp flere som nå krever at Johnson forteller hva som skjedde. Ikke overraskende er hans motkandidat utenriksminister Jeremy Hunt blant dem. Hunt sier blant annet at den som ønsker å bli statsminister, må kunne svare på spørsmål om alt mulig.

– Jeg er ikke interessert i privatlivet hans, men det er feigt å ikke ville møte meg til debatt, sa Hunt og ba Johnson «manne seg opp» og møte ham til debatt i Sky News denne uka. 16 juni møttes toryenes statsministerkandidater til debatt på Channel 4, men Johnson nektet å stille. To dager senere, 18. juni, møttes de den gang fem gjenværende kandidatene til debatt hos BBC, da også med Johnson til stede.

Boris Johnson og Jeremy Hunt møttes til debatt hos BBC. To dager tidligere hadde Johnson nektet å stille hos Channel 4. Foto: Handout / Reuters

– Vi blir gjort til latter

Minister for internasjonal handel, Liam Fox, som er en av Hunts støttespillere, har uttalt at det ville være bedre for Johnson å forklare seg om denne saken enn å la den bli noe som stjeler all oppmerksomhet. Ifølge The Guardian sier også en annen av regjeringskollegene det samme.

Også nestlederen for partiets innflytelsesrike Komite av 1922 ber om svar.

– I politikk er åpenhet viktig. Skal du bli statsminister, har nasjonen grunn til å forvente at det blir ryddet opp i slike saker som dette, sier Sir Geoffrey Clifton-Brown.

– Vi blir gjort til latter, sier en av partiets donorer, som skal gitt 500.000 pund til toryene, til The Guardian.

Faller på meningsmålinger

Johnson ligger fortsatt best an i kappløpet mot Jeremy Hunt, men søndag tydet en fersk meningsmåling fra Survation for avisen Mail on Sunday på at støtten til Johnson blant partiets tilhengere har falt etter fredagens hendelse.

På målingen har Johnsons ledelse krympet fra 27 til 11 prosentpoeng. Når velgerne fra de andre partiene tas med, er Hunt nå favoritt til å bli statsminister.