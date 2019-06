Tidligere utenriksminister og nei til EU-general Boris Johnson (54) ligger best an til å bli Storbritannias neste statsminister.

Han vant også siste runde av utstemmingsdramaet i Underhuset i Westminster der en etter en har røket ut til to nå står igjen.

Johnson møter utenriksminister Jeremy Hunt (54) til en superfinale blant de drøye 160.000 medlemmene av Det konservative partiet.

Etter noen uker med folkemøter og debatter, blir den som vinner valget både leder av partiet og landets neste statsminister.

22. juli er det klart hvem som flytter inn i Downing Street nr. 10.

Les også: Toryenes lederkamp formelt i gang

Kan Johnson bli felt av sin personlighet?

Både som borgermester og utenriksminister er Boris Johnson kjent for å fly både høyt og lavt med sleivspark i mange retninger.

I den senere tid har han fått kritikk for blant annet å skrive at muslimske kvinner i burka ligner på «brevsprekker» og bankranere.

Som utenriksminister fikk han også kraftig på pukkelen for å ha sagt at britiske Nazanin Zaghari-Ratcliffe (41) som sitter i arrest i Iran, jobbet med journalistikk. Det bidro trolig til å skade hennes muligheter til å bli sluppet fri.

Journalister og fotografer har jaktet på en kommentar fra Boris Johnson (54), som har holdt en lav profil i statsministerkampen. Foto: Ben Stansall / AFP

Johnsons ekteskapsproblemer og historien om hans utenomekteskapelige datter, har også vært spredd utvover tabloidavisene. Han har tatt ut skilsmisse fra sin kone, og funnet lykken hos en 31 år gammel tidligere politisk rådgiver.

Johnson har med andre ord også sine svakheter som kan felle ham. Ironisk nok er det samtidig noe som gjør at mange har sans for ham. Og det er grasrota som skal avgjøre til slutt.

– Jeg vil ikke slutte å snakke fra levra om jeg blir statsminister, sa Johnson på et partimøte tidligere denne uken.

Hunt sett på som lettere match for Johnson

Jeremy Hunt har utviklet seg til å bli en EU-skeptiker, men har ikke vært like bastant som Boris Johnson. Hunt stemte for å bli i EU under folkeavstemningen i 2016, men har ombestemt seg.

I lederskap-kampen har han spilt på sin bakgrunn som gründer og sine evner til å forhandle.

Hunt ønsker først og fremst en avtale med EU heller enn å forlate EU uten avtale. Det er en risikabel tilnærming, skal vi tro meningsmålinger som tyder på at et flertall ønsker brexit så fort som mulig.

Hunt blir sett på som en lettere match for Boris Johnson enn det Michael Gove ville ha vært.

Analytikere spekulerer i om valget av Hunt er gjort for å dempe konfliktene i partiet.

En kamp mellom Gove og Johnson hadde potensiale til å bli stygg med tanke på at Gove stakk Johnson i ryggen ved forrige korsvei da han først støttet Johnsons kandidatur som ny statsminister, for deretter å trekke sin støtte til ham.

Brexit dominerer

Boris Johnson fastholder at brexit skal skje 31. oktober, med eller uten avtale. Men i en TV-debatt tidligere denne uken kunne han ikke gi seerne noen garanti for at britene skal ut av EU denne datoen.

I stedet la Johnson vekt på at han ønsker en avtale med EU, noe som blir tolket som et forsøk på å forene fløyene i partiet som er rivende uenige i brexit-saken.

Men som statsminister vil de begge stå overfor et parlament som ikke klarer å enes om noen ting i brexit-saken. Det forverres av at De Konservative ikke har flertall.

Samtidig er det stor fare for at brexit-saken ender med et nyvalg. Det er kritisk for De Konservative som ligger med brukket rygg etter å ha gjort et katastrofalt EU-valg der de kom på femteplass av partiene.

Blir det nyvalg, truer Nigel Farage sitt brexitparti med å ta storeslem, men den største skrekken for de konservative er at leder i Arbeiderpartiet, Jeremy Corbyn, skal flytte inn i nr. 10.

Britene må gjerne ønske seg en bedre utmeldingsavtale, men alt tyder på at EU ikke er interessert i en reforhandling. Dermed er faren for at britene går ut av EU uten noen avtale, større enn på lenge.