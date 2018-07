I et intervju med CBS News får Donald Trump spørsmål om hvem han anser som hans «største globale fiende akkurat nå».

– Jeg mener vi har mange fiender. Nå skulle du ikke trodd det om EU, men de er en fiende, med tanke på hva de gjør mot oss innen handel, svarer Trump.

– Russland er også en fiende på visse områder. Kina er definitivt en økonomisk fiende. Men det betyr ikke at de dårlige, det betyr at de er konkurransedyktige.

– EU er vanskelig å forstå

Intervjuet er gjort i Skottland, hvor Trump har tilbrakt helgen på hans eget Trump Turnberry Golf Resort – et luksushotell med egen, eksklusiv golfbane – etter å ha deltatt på Nato-toppmøtet i Brussel.

CBS-journalisten skyter inn at mange nok vil bli overrasket over å høre at EU står på listen over USAs fiender, foran Kina og Russland.

Trump forsøker så å utdype resonnementet sitt, og mener at EU er en vanskelig institusjon å forstå helt ut.

– Men ikke glem at begge mine foreldre kommer fra EU-land. Moren min var fra Skottland, og faren min var fra Tyskland. Jeg er veldig glad i de landene, og jeg respekterer deres ledere, sier han.

Den amerikanske presidenten mener landene han stempler som fiender, har utnyttet USA.

– Når det gjelder handel, har de virkelig utnyttet USA. Mange av landene jeg snakker om, er medlemmer av Nato og har ikke betalt regningene sine, sier Trump.

DEMONSTRASJONER: Det har vært flere demonstrasjoner mot Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors i helgen. Foto: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Klar for toppmøte med Putin

USA er midt inne i en handelsstrid med blant andre EU og Kina. Trump har innførte høy toll på en rekke varer på grunn, og handelspartnere har svart med samme mynt.

Trumps uttalelser, hvor Russland trekkes frem som en av fiendene, kommer rett før Trump skal møte sin russiske kollega Vladimir Putin.

Fakta om toppmøtet mellom Trump og Putin Ekspandér faktaboks President Donald Trump møter Finlands president Sauli Niinistö tidlig tirsdag morgen.

Klokken 12 norsk tid holdes en mottakelse i det finske presidentpalasset. Trump og Putin går til sitt møte rundt kl. 12.15 norsk tid. Det er uklart hvor lenge møtet vil vare.

Klokken 15 norsk tid er det satt opp felles pressekonferanse for de to presidentene. Over 1500 representanter for mediene er akkreditert for å dekke møtet.

Klokken 16 norsk tid holdes et tosidig møte mellom Putin og Niinistö.

Trump og førstedame Melania reiste søndag kveld til den finske hovedstaden Helsingfors, hvor toppmøtet skal finne sted mandag.

Til CBS sier Trump at han ikke har høye forventninger før møtet med Putin.

– Jeg går til møtet med lave forventninger. Men jeg mener det er positivt å møtes. Det kommer ikke noe dårlig ut av det – kanskje det til kommer noe godt ut av det, sier han.