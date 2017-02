Angela Merkel – kjent som «Mutti» – har vært tysk forbundskansler siden 2005. Foto: AFP

Han har vært president i EU-parlamentet de fire siste årene og markert seg som en talsmann for de mange som har falt utenfor under den økonomiske krisen i Europa.

Søndag ble Martin Schulz oppnevnt som Det sosialdemokratiske partiets (SPD) kanslerkandidat ved høstens valg i Tyskland.

Der skal han utfordre kristeligdemokratiske Angela Merkel i kampen om å bli Tysklands neste forbundskansler, som er tittelen på den tyske statsministeren.

Det blir ikke bare en kamp om politikk, men også om personligheter. Schulz er alt det Merkel ikke er, skriver DR.

Der hun er tilbakeholden, er han utagerende. Der hun er kjølig, er han oppfarende og der hun er litt kjedelig, er han underholdende.

Mer populær enn Merkel

Allerede etter noen få dager har Schulz gitt partiet et kraftig oppsving på meningsmålingene, skriver Reuters.

I en meningsmåling som ble tatt opp mandag og tirsdag i denne uken får SPD en oppslutning på 28 prosent.

Det er en oppgang på åtte prosentpoeng og det beste resultatet SPD har fått på en måling siden det forrige valget i 2013.

Angela Merkels konservative CDU/CSU gill tilbake tre prosentpoeng til 34 prosent.

Enda hyggeligere for Schulz er at 50 prosent sier at de ville ha stemt på ham hvis det var direkte valg, mot 34 prosent som sier de ville ha stemt på Merkel.

For bare en drøy uke siden, før Schulz ble kandidat, var det likt 41–41 mellom ham og Merkel.

Også det innvandringskritiske Alternativ for Tyskland (AfD) er rammet av «Schulz-effekten» og går tilbake med tre prosentpoeng til 12 prosent.

Angela Merkel var på alle avisforsider mandag 23. september 2013, dagen etter at hun hadde vunnet sitt tredje valg. Nå viser målingene at hun kan få det tøft med å ta en fjerde seier. Foto: Ferdinand Ostrop / Ap

Uvanlig politiker

Martin Schulz er sønn av en politimann og vokste opp helt vest i Tyskland.

Martin Schulz ble for alvor kjent i 2003, da Italias daværende statsminister fra EU-parlamentets talerstol sa at han så ut som en vakt i en konsentrasjonsleir. Foto: CHRISTIAN LUTZ / AP

Han avsluttet i sin tid utdanningen etter videregående skole og begynte i lære i en bokhandel.

Etter hvert åpnet han sin egen bokhandel og kombinerte det i flere år med å være lokalpolitiker.

Som 38-åring ble han i 1994 valgt inn i EU-parlamentet og der har han vært siden. Han ble valgt som president der i 2012 og gjenvalgt to år senere.

Dermed skiller han seg fra praktisk talt alle andre kanslerkandidater ved at han ikke har erfaring fra den tyske forbundsdagen før han nå vender hjem som 61-åring.

Vil ha venstrekoalisjon

Angela Merkel styrer i dag basert på en koalisjon av hennes egne kristeligdemokrater og Schulz' sosialdemokrater.

Schulz ønsker å gå ut av storkoalisjonen og i stedet regjere sammen med De grønne og mindre partier på venstresiden.

Han går inn for høyere lønninger for arbeidere, kaller president Trumps politikk for «uamerikanske» og vil beholde sanksjonene mot Russland.

Motstanden mot Trump og fortiden som EU-president har gjort ham til symbol for Europa i enkelte kretser, der bilder av Schulz med teksten «MEGA – Make Europe Great Again» deles på sosiale medier.