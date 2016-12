Kraftig jordskjelv i Chile - tsunamivarsel avblåst

Er du i området? Kontakt NRK på 03030@nrk.no

Pacific Tsunami Warning Center sendte ut tsunamivarsel for områdene i nærheten av episenteret som ligger ved kysten i Sør-Chile på 43 sørlige breddegrader. Skjelvet skjedde klokken 15.22 norsk tid.

De meldte om mulige tsunamibølge på opp mot tre meter i områder som er inntil 1000 kilometer unna episenteret. Biler kjørte rundt i gatene i flere byer med høyttalere som ber folk om å komme seg høyere opp i terrenget.

Tsunamibølgene var ventet fra klokken 17, men få minutter før det, ble tsunamivarselet avblåst.

Ifølge chilenske myndigheter var det snaue to timer etter skjelvet ikke meldt om døde etter skjelvet, skriver Reuters. Men det er kommet bilder av flere veier som er ødelagt.

Flere kystområder er evakuert

Innbyggerne i byen Puerto Quellon, hvor det bor over 20.000 mennesker, er blant dem som merket det kraftige skjelvet og har evakuert fra kysten.

Episenteret skal ligge rett på sørspissen av øya Isla Chiloe, ifølge USGS.

En drosjesjåfør, Luis Ramirez, fortalte til nyhetsbyrået AP på telefon at han i sitt 48 år gamle liv aldri har kjent et så sterkt skjelv. Han bor i byen Ancud nord på øya Isla Chiloe.

Han vasket bilen da jordskjelvet traff på formiddagen chilensk tid 1. juledag.

I tweeten under skriver en statlig trafikkopplysningssentral:

«Rute fem "Chiloé" er i dårlig stand etter det kraftig skjelvet. Husk at på grunn av tsunamivarsel bør man evakuere til en trygg sone i regionen. »

Ifølge USGS er skjelvet snaue 35 kilometer dypt.

I tweeten under her skriver Chiles president: Styrke og mot til landsmenn som er rammet av jordskjelvet i Chiloé og andre steder i sør. Kriserutiner er allerede satt i operasjon.

Styrken på 7,6 er veldig kraftig, og det bor rundt 150.000 på øya som episenteret er på sydsenteret av. Skjelvet kunne også merkes i Argentina, ifølge Reuters.

Chile er et av verdens mest jordskjelvutsatte land, og i 2010 ble over 500 mennesker drept i et jordskjelv som hadde 8,8 i styrke. Og i 1960 ble det sørlige Chile rammet av det sterkeste skjelvet som noensinne er registrert, nemlig Valdiviaskjelvet med en styrke på 9,5, ifølge NTB.

