Det har oppstått en eksplosiv og kraftig brann ved Lisebergs nye badeland Oceana i Göteborg i Sverige. Det melder SVT.

En vannsklie har tatt fyr, sier alarm- og linjeoperatør Björn Bjärenstam til kanalen.

Åpne flammer slår ut fra taket og røyken sprer seg nå over hele Göteborg, skriver NTB.

Foto: X/@Norburyman Foto: PRIVAT / NRK Foto: PRIVAT / NRK

– Enorm eksplosjon

– Vi kan bekrefte at det er en omfattende brann, sier kommunikasjonssjef Mårten Westlund i Liseberg til Aftonbladet.

Ledelsen i Liseberg har samlet seg for et krisemøte.

I en pressemelding skriver Liseberg at brannen skal ha startet ved en av vannattraksjonene utenfor bygget, før det spredte seg til hele bygget.

Det kommer kraftig røyk fra anlegget. Foto: Björn Larsson Rosvall / NTB

– Hele bygningen er overtent. Deler fra en rutsjebane fløy over området, forteller øyenvitnet Magnus Bengtsson til Aftonbladet.

Et annet vitne sier til TV4 at situasjonen er surrealistisk.

– Det var en enorm eksplosjon ved Oceana og nå står alt i flammer. Jeg er helt rystet, sier hun til kanalen.

Brannen er ikke under kontroll

Flere nødetater har rykket ut. Brannvesenet jobber med å slukke brannen. De kan foreløpig ikke si noe om hvor lang tid det vil ta.

Brannen er ikke under kontroll.

En brannmann jobber med å slokke brannen. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Røykdykkere har gått inn for å sikre at alle er ute, sier redningstjenestens pressetalsperson Markus Friberg til Aftonbladet.

Politiet oppfordrer publikum å holde seg unna. Beboere i nærheten bes holde seg inne og lukke vinduer.

Den første meldingen om brannen kom rundt klokken 10.

Fare for spredning

Expressen skriver at det er fare for spredning til andre bygg. Flere nærliggende bygg evakueres.

Liseberg skriver i en pressemelding at de har evakuert gjester fra Grand Curiosa Hotel og nærliggende kontorlokaler.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.

Brannen skal ha oppstått i en vannsklie. Foto: Privat

Badeanlegget er nytt og skal etter planen åpnes til sommeren, skriver Expressen.

Dagens Nyheter skriver at badelandet var planlagt å bli Nord-Europas største. Anlegget har et budsjett på over én milliard kroner.

Ifølge Aftonbladet er anlegget på totalt 13.600 kvadratmeter.