Koronaviruset: USA har testet 1500 personer, Sør-Korea 140.000

Først sendte USAs helsemyndigheter ut tester som viste seg dårlig egnet til å teste om pasienter var smittet av det nye koronaviruset. Derfor måtte det produseres nye.

Til å begynne med var det bare syke personer som hadde besøkt Kina og personer som hadde vært nær en smittet som fikk ta testen.

Det førte blant annet til at en pasient i California som ikke hadde reist noe sted, og ikke hadde vært nær noen kjent smittebærer, måtte vente i flere dager. Han var smittet.

Produserer tester i rekordfart

1. mars rapporterte ABC News at 80 private laboratorier er i gang med å produsere nye tester. Nå har Trump-administrasjonen for alvor skjønt at det er nødvendig å berolige folk.

Pat Herrick holder opp et foto av moren Elaine. Hun er en av ofrene for koronaviruset i Kirkland, Washington. Foto: Lindsey Wasson / Reuters

Torsdag lovet sjefen for USAs parallell til det norske legemiddelverket, FDA, at 475.000 tester skal være klare innen utgangen av uka.

– Vi kommer til å trenge millioner slike tester, sier Dr. Anthoni Fauci, direktør for Det nasjonale instituttet for allergi og smittsomme sykdommer.

Restriksjonene på hvem som kan ta testen er også fjernet. Nå kreves det bare en henvisning fra lege.

USA har rundt 330 millioner innbyggere og har testet rundt 1500 personer for det nye koronaviruset. Sør-Korea har 51 millioner og har til sammenligning allerede gjennomført 140.000 koronatester.

Trump sa han hadde kontroll

24. februar tvitret president Donald Trump at «Koronaviruset er under veldig god kontroll i USA». Han viste ofte til at han 7. februar forbød innreise for utlendinger som kom fra Kina.

Men tallet på smittede og døde fortsatte å øke. Det samme gjorde kritikken mot administrasjonen.

Visepresident Mike Pence på en pressekonferanse i Det hvite hus 3. mars. Han koordinerer krisearbeidet på nasjonalt nivå. Foto: Drew Angerer / AFP

Først 26. februar utnevnte han en krisestab under ledelse av visepresident Mike Pence til å bekjempe spredning av epidemien i USA. Samtidig fortsetter han å dempe inntrykket av at dette kan bli dramatisk.

Tror ikke på Verdens helseorganisasjon

For to dager siden sa Trump i et intervju på Fox News at han trodde opplysningen fra Verdens helseorganisasjon om at covid-19 viruset har en dødelighet på 3,4 prosent er «gal».

– Alle må ta det rolig. Alt kommer til å gå bra, sa president Trump da han ble spurt om koronaviruset av publikum under et folkemøte i Scranton, Pennsylvania 5. mars. Det var Fox News som arrangerte møtet. Foto: Spencer Platt / AFP

– Dette er bare min intuitive antakelse, men den er basert på mange samtaler jeg har hatt med mange folk som steller med sånt, sa Trump.

– Jeg vil oppfordre presidenten, dersom han skal uttale seg om ting, til å sørge for at vitenskapen støtter opp om det han sier, sa senator Lindsey Graham dagen etter.

Graham er republikaner og kjent som en av Trumps varmeste forsvarere i Kongressen.

Ikke lønn under sykdom

Det finnes ingen føderale lover som garanterer arbeidstakere lønn under sykdom. 11 delstater og 25 byer har pålagt private selskaper å betale sykelønn, men ordningene er sjelden i nærheten av den norske sykelønnsordningen.

Institusjoner med ansvar for folkehelsen frykter at smittede personer vil gå på jobb fordi de vil unngå lønnskutt.

USAs folkehelseinstitutt, CDC, har sendt ut retningslinjer for hvordan arbeidsgivere skal takle koronasmitten. Der oppfordres de til å sende folk med symptomer hjem og sikre at sykefraværspolitikken skal være «fleksibel».

Men det står ingenting om lønn. Det er ikke deres bord.

Millioner mangler helseforsikring

Om lag 30 millioner amerikanere har ingen helseforsikring. Flere millioner andre har dårlige forsikringer med svært høye egenandeler.

The Financial Times siterer flere helseeksperter som tror at mange vil la være å teste seg. De har i alle fall ikke råd til behandling.

Dette gjør at USA er mer sårbart for en epidemi enn land det er naturlig å sammenligne seg med.

De fleste indekser falt med over 3 % for andre dag på rad på New York-børsen. Det skjedde trass i at ferske arbeidsmarkedstall viste at det ble skapt langt flere arbeidsplasser enn forventet i februar, hele 273.000, nesten 100.000 mer enn forventet. Foto: Richard Drew / AP

Kan få store økonomiske konsekvenser

– Hvis folk slutter å reise, gå til tannlegen, treningssenteret og basketballkamper, kan de økonomiske konsekvensene av koronaviruset bli enorme, skriver avisa The New York Times i dag.

Amerikanerne bruker nesten 180 milliarder kroner på treningssentre hvert år. 11,5 millioner mennesker drar på cruise. Mange spiser middag ute.

Produsentene av håndsåpe og desinfeksjonsmidler kan regne med at etterspørselen holder seg. Her fra Kirkland i delstaten Washington, byen som til nå er hardest rammet av epidemien. Foto: Jason Redmond / AFP

Den delen av servicesektoren som forutsetter at folk er i direkte kontakt med hverandre, er stor.

Dersom visepresidentens krisestab klarer å få distribuert millioner av tester de neste ukene, kan det vise seg at det er langt flere enn noen hundre som er smittet.

Kommer frykten til å spre seg?

For økonomien er det frykten for smitte som bestemmer hvor store konsekvensene blir, like mye som det faktiske tallet på smittede.

President Donald Trump signerte i dag bevilgningen på 8,3 milliarder dollar til bekjempelse av koronaepidemien. Begge kamrene i Kongressen har behandlet den ekstraordinære bevilgningen i rekordfart. Foto: Evan Vucci / AP

Dessuten er amerikanere opplært til å frykte søksmål hvis de har utsatt noen for unødig fare.

Derfor er det så viktig for president Trump å få folk til å tro at han skjønner alvoret og sørger for at administrasjonen gjør alt i dens makt.

I dag signerte han en ekstraordinær bevilgning på 8,5 milliarder dollar til bekjempelse av koronasmitten. Det er nær 80 milliarder norske kroner.

For en slik sum er det mulig å kjøpe mange tester.