Koronapandemien: – USA er inne i en ny fase

– Det vi ser i dag er forskjellig fra mars og april. Det er ekstraordinært utbredt, sa doktor Deborah Birx til CNN søndag.

Birx leder kriseteamet i Det hvite hus, og sier at viruset nå er utbredt både i byer og på landet.

I mars og april var viruset først og fremst var utbredd i New York og New Jersey. De siste ukene har spredningen vært stor over det meste av landet.

– Til dere som bor på landet. Dere er ikke immune eller beskyttet mot viruset, sa Birx.

Vil ha munnbind innendørs

Birx oppfordret folk som bor sammen med eldre eller utsatte grupper om å bruke maske hjemme.

Tall fra Worldometers viser at USA nærmer seg 5 millioner registrert smittede. Over 158.000 mennesker har mistet livet på grunn av viruset.

En rapport fra Det nasjonale smittevernsentereret (CDC) tyder ikke på at situasjonen vil bedre seg, skriver CNN.

CDC anslår at 1000 personer vil dø daglig gjennom hele august måned.

Tester færre

Doktor Deborah Birx leder kriseteamet som Det hvite hus har opprettet for å bekjempe koronapandemien. Foto: Drew Angerer / AFP

Leder for Institutt for global helse ved Harvard-universitet, doktor Ashish Jha, sier at i mange delstater blir nå færre testet enn tidligere.

Han sier at dette gjelder mange områder der antall smittede nå vokser.

– I 18 til 20 delstater går antall tester nedover fordi systemet vi har laget for å teste er under press.

Jha sier at det nå blir testet færre enn for to uker siden.

– Det er veldig bekymringsfullt fordi når antall tilfeller øker mens man tester færre, er det en oppskrift for katastrofe, sier Jha.

Begynner å åpne skoler

Noen steder i USA åpner skoler mandag selv om koronapandemien ikke er under kontroll.

Et av stedene er i Cherokee County, et fylke nord for Atlanta i Georgia.

Der har skolestyret lagt frem en plan som innebærer at foreldrene kan velge om de vil sende barna på skolen eller la dem få fjernundervisning hjemme.

Åpningen skjer til tross for Georgia er en av delstatene med høye smittetall.

Beslutningen om å åpne skoler har blitt møtt med kraftig kritikk, skriver The Atlantic.

Kriseleder Deborah Birx sier at skolene ikke bør åpne før koronapandemien er under kontroll.

I Georgia har smittetall fra en sommerleir for barn i juni ført til tvil om det er riktig å sende barn på skolen.

Av 597 som var med på leiren ble minst 44 prosent smittet. CDC skriver at flest ble smittet i den laveste aldersgruppen – fra 6 til 10 år.