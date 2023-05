Kompromiss om gjeldstaket i USA: Kalles «gavepakke» til de rikeste skattesvindlerne

Avtalen mellom demokratene og republikanerne har som mål å hindre katastrofalt mislighold av USAs statsgjeld.

Den ble inngått lørdag, men avtaleteksten ble først kjent søndag.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har flere ganger advart mot de «alvorlige» konsekvensene det ville ha for både amerikansk og global økonomi dersom partene ikke kom til en avtale.

Finansdepartementet i USA sa at partene hadde til 1. juni før USA ville begynne å misligholde gjelden – en situasjon som aldri har skjedd tidligere.

USA har statsgjeld på rundt 31.000 milliarder dollar. Ved å heve gjeldstaket, som har vært på 31.400 milliarder dollar, har partene forhindret at landet misligholder gjelden.

Forhandlingene har dratt ut i flere uker. Republikanerne har nemlig krevd at staten kutter kraftig i utgiftene sine, før de går med på å heve gjeldstaket.

De mente at det er utgiftene til den demokratiske regjeringen som må holdes nede – ikke gjeldstaket som må økes.

Kutt for skattemyndighetene

Finansminister Janet Yellen har advart at USAs pengebinge var i ferd med å gå tom. Foto: Shuji Kajiyama / AP

Nå har de politiske fløyene imidlertid kommet til et kompromiss. Det innebærer blant annet at skattemyndighetene IRS får mindre penger enn tidligere lovet.

Egentlig hadde demokratene lovet IRS en kjempepakke på 80 milliarder dollar, ifølge Politico. Pengene skulle gå til å gå USAs rikeste nøyere i sømmene.

Nå har demokratene og republikanerne blitt enige om å kutte 21,4 milliarder av de 80 milliarder dollarene, skriver The Washington Post.

– Alt Joe Biden prøver å gjøre er å finne hver eneste mynt i hver eneste sofa hos hver eneste amerikaner for å betale for sin radikale pengebruk. Hvorfor skal vi det, har imidlertid republikaneren Byron Donalds uttalt, ifølge Politico.

Den kjente amerikanske tankesmien Brookings Institution kaller kuttet «en gavepakke til USAs rikeste skattesnyltere».

De mener IRS har hatt for lite penger i flere tiår, noe som gjør at de ikke har ressurser til å etterforske de som benytter mer sofistikerte metoder for å snike unna skatt.

Flere av de rikeste leverer også inn så lange og tungvinte dokumenter som dokumentasjon på inntekter og utgifter at det tar lang tid å gjennomgå dem grundig nok, skriver Politico.

Ifølge avisen kan imidlertid kuttene til IRS virke mot sin hensikt, og øke amerikansk statsgjeld.

Mindre penger til de som skal kreve inn skatt fra USAs rikeste, kan føre til mindre skatteinntekter, skriver avisen. Dermed vil landet få mindre penger inn for å nedbetale gjelden med.

Økte krav til trygdemottakere

Avtalen begrenser også føderale utgifter noe, men resultatet er langt fra de omfattende kuttene som republikanernes høyreside forlangte, og som de mest liberale demokratene sterkt motsatte seg.

Utgiftssiden, bortsett fra det som går til forsvaret, holder seg noenlunde jevn gjennom skatteåret 2023/ 2024. Økningen blir på én prosent året etter.

Samtidig økes kravene til de som får matkuponger.

I USA får rundt 40 millioner amerikanere hjelp til å skaffe mat ved hjelp av matkuponger, som kan veksles inn i butikker mot mat.

Det er en rekke krav til hvem som kan få slike kuponger.

Per nå får barnløse voksne i alderen 18–49 år bare matkuponger i tre måneder i løpet av tre år, med mindre de jobber minst 20 timer i uka, ifølge CNN.

Nå økes den øvre aldersgrensen til 55 år.

Dermed blir det enda flere som er underlagt krav om å arbeide for å få matkuponger.

Det gjøres imidlertid unntak for krigsveteraner, unge med bakgrunn fra barnevernssystemet og hjemløse.

Arbeidskravene til trygdemottakere økes også, ifølge kanalen. Dette vil republikanerne trolig anse som en seier.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, må nå få sine partifeller til å stemmer for kompromisset. Foto: Evan Vucci / AP

Sikre på at avtalen går gjennom Kongressen

Prinsippavtalen skal stemmes over i Kongressen onsdag, men republikanernes leder Kevin McCarthy i Representantenes hus har hevdet at 95 prosent av hans partifeller vil stemme for avtalen.

Også president Joe Biden sier han er trygg på enighet om gjeldstaket, og at han dermed kan skrive under på loven så den trer i kraft.

– Avtalen representerer et kompromiss, som betyr at ikke alle får det som de vil. Slik er ansvaret ved å styre, skrev Biden på Twitter etter nyheten om avtaleinngåelsen først ble kjent.

Avtalen går ut på at gjeldstaket kan heves i en toårsperiode.

Dermed unngår Biden og hans administrasjon å gjøre denne øvelsen nok en gang før presidentvalget i november 2024.