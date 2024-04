The Sydney Morning Herald skriv at fire personer er bekrefta drepne etter angrepet på et kjøpesenter i Sydney.

Politiet bekreftar at dei fekk melding om at fleire var knivstukne og at ein mann er skoten.

Dei undersøker no om det kan vera snakk om terror.

Det er uklart kva som har skjedd, men The Sydney Morning Herald har snakka med eit vitne som seier ein mann angreip med kniv før han begynte å skyta.

Hendinga har skjedd på Westfield Bondi Junction, som ligg like ved den populære stranda Bondi Beach.

Videoar frå område viser ambulansar og politi utanfor kjøpesenteret. Ein annan video viser at fleire personar spring i ein retning inne på kjøpesenteret.

Den lokale nyheitskanalen 9 News Sydney viser videoar av menneske som kjem springande ut kjøpesenteret i det det blir evakuert.