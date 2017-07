Knivangriper i Hamburg kjent for sikkerhetsmyndighetene

– Han var kjent som en islamist, men ikke en jihadist, sier Hamburgs justisminister Andy Grote på en pressekonferanse i den tyske byen lørdag.

Betegnelsen «jihadist» brukes ofte om voldelige islamister for å skille dem fra islamister som tar avstand fra voldsbruk.

Grote sier det er ting som tyder på at den siktede kan ha hatt et islamistisk motiv for angrepet. Samtidig påpeker han at den pågrepne mannen hadde psykiske problemer. Sikkerhetsmyndighetene hadde flagget mannen for mulig radikalisering, men regnet ham ikke som noen umiddelbar trussel.

Den pågrepne mannen er ifølge tyske medier 26-åring fra De forente arabiske emirater som har fått avslag på asylsøknaden sin og skulle utvises fra landet.

En 50 år gammel mann ble drept og fem andre såret i angrepet i Hamburg fredag. Politiet utførte lørdag en razzia på asylmottaket der 26-åringen bodde.