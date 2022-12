Det er tidlig på kvelden lørdag 13. juni 1981.

Solen er i ferd med å gå ned, og det er mange som fortsatt nyter sommervarmen i parken Bois de Boulogne i Paris.

Klart synlig i de oransje og røde solstrålene kommer en bitte liten japansk mann bærende på noen mistenkelig tunge kofferter.

Mange legger merke til den 32 år gamle litteraturstudenten fra Kobe i Japan, Issei Sagawa.

Han er bare 144 centimeter høy, og beskriver seg selv som et misfoster.

Issei stopper ved en innsjø. Han står fascinert og stirrer over på andre siden av vannet.

– Alt var rødt og vakkert. Jeg så en gammel mann og et barn. For første gang var alt i farger, husker Issei i et intervju med Vice i 2011.

Plutselig hører han et skrik bak seg. Han snur seg og ser en mann i ferd med å åpne en av koffertene.

– Er den din? spør mannen.

– Nei, svarer Issei instinktivt.

Kofferten åpnes. Et blodig laken avslører nok til at mannen roper: «Morder!»

Issei går rolig fra stedet. Tre dager senere er han arrestert.

I kjøleskapet i leiligheten hans finner politiet flere kroppsdeler.

Issei Sagawa blir raskt kjent som «kannibalen fra Kobe». Han tilstår velvillig sine handlinger.

– Jeg drepte henne for å spise kjøttet hennes, skal Issei ha sagt idet politiet gjennomsøkte den lille leiligheten hans.

Issei Sagawa blir eskortert vekk fra politihuset i Paris etter å ha blitt avhørt 17. juni 1981. Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP

Renée

Kvinnen Issei drepte var Renée Hartevelt, en 24 år gammel medstudent fra Nederland.

De studerte begge sammenliknende litteratur på det prestisjetunge universitetet Sorbonne. Issei inviterte Renée hjem til seg selv på middag.

– På den tiden hadde ønsket mitt om å spise en kvinne endret seg fra et ønske til en forpliktelse, sier Issei i Vice-intervjuet.

Flere ganger hadde han tatt med seg kvinner hjem med den hensikt å drepe og spise dem. Samtlige forsøk mislyktes. Ifølge Issei frøs han til hver gang det kom til stykket.

Det gjaldt ikke med Renée.

Hun satt og leste fra en bok med tysk poesi de begge hadde en oppgave om.

Bak ryggen hennes hentet Issei opp en rifle, tok sikte og skjøt Renée i nakken.

– Jeg var skikkelig redd. Likevel trykket jeg inn avtrekkeren. Hun falt om mot skrivebordet. Så falt hun på bakken sammen med stolen hun satt på, forteller Issei til Vice.

Han voldtok henne. Så begynte han å spise. Ved hjelp av en elektrisk kniv og en skarp kjøttkniv fikk han skåret opp Renées lik.

Underveis fotograferer han prosessen, før han på grunn av den påbegynnende forråtnelsen måtte kvitte seg med liket.

Skyldig men fri

Til tross for å selv ha tilstått og dokumentert sine kriminelle handlinger, ender Issei snart opp som en fri mann.

Forberedende dommer i rettssaken i Frankrike, Jean Louis Bruguière, oppnevnte allerede etter noen dager tre psykiatere til å gjøre en vurdering av Issei Sagawas tilregnelighet.

I et år foretar de evalueringer av kannibalen.

Ifølge en artikkel fra Le Monde, konkluderer psykiaterne med at Isseis eneste motiv med drapet var «en kannibalistisk impuls». «Handlingene ble drevet av en fremmedgjørende impuls som utgjorde en tilstand av sinnsforstyrrelse», heter det i vurderingen.

Under den franske straffelovens artikkel 64, kvalifiseres Issei Sagawa som utilregnelig. Rettssaken mot ham blir den 30. mars 1983 avsluttet, da det ikke kan tas ut noen tiltale.

Issei blir sendt til et psykiatrisk sykehus i utkanten av Paris, der han tilbringer litt over et år.

Isseis familie arbeider i løpet av denne tiden med å få ham hjem. Samtidig er det lite populært blant franskmenn at kannibalen blir behandlet på deres regning.

21. mai 1984 blir Issei Sagawa sendt hjem til Japan.

«Sjansene for rehabilitering er bedre i velkjente omgivelser», heter det i begrunnelsen.

I Japan konkluderer derimot psykiaterne med at Sagawa er tilregnelig, og at han dermed ikke kan holdes på et psykiatrisk sykehus.

Politiet i Japan forsøker å ta ut en tiltale, men får ikke oversendt rettsdokumentene fra fransk politi, som anser saken som lukket.

12. august 1986, fem år og to måneder etter å ha drept og spist Renée Hartevelt, er Issei Sagawa igjen en fri mann.

Og slik ble det, helt til hans siste dager.

Issei Sagawa poserer foran erotiske malerier han har laget i februar 2005. Foto: Richard Jones/REX / Shutterstock editorial

Kjendiskannibalen

Når Issei slipper ut av sykehuset har han hverken arbeidsmuligheter eller noen inntekt.

Men på 1980-tallet gjennomgår Japan sin aller største jappetid.

Det går ikke lang tid før et mediehus kontakter Issei og ber ham kommentere saken mot en seriemorder.

– De kunne smelle bunker med mange tusen på bordet for at jeg skulle skrive en artikkel, forteller Issei i intervjuet med Vice.

Det utviklet seg fort til at han ble en kjendis. Issei ble invitert på TV, han utga bøker, og laget en tegneserie om drapet på Renée Hartevelt.

Han opptrådte i flere surrealistiske kunstfilmer, deriblant en gjendikting av Rødhette, der Issei er kledd ut som den store stygge ulven.

Issei spiller også i en pornofilm, der han tilbringer 24 timer med en ung kvinne. Det er først etter at de to har hatt sex at Issei avslører sannheten om sin fortid.

Samtidig bruker han foreldrenes sparepenger på å reise verden rundt med vestlige kvinner.

Issei Sagawa ber foran portretter av sine nylig avdøde foreldre i leiligheten i Tokyo i februar 2005. Foto: Richard Jones/REX / Shutterstock editorial

Mot slutten av livet har mediehenvendelsene tørket opp. Pengene har tatt slutt. I tillegg oppgir Issei å være impotent.

– Jeg vet ikke engang hvem jeg er. Jeg vet ikke hva meningen med livet mitt er. Det kommer aldri til å bli bedre for meg. Det ville vært mye lettere å dø, sa han.

Den 24. november 2022 dør Issei Sagawa av lungebetennelse, 73 år gammel. Det opplyser hans bror og en venn ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han tilbrakte de siste årene av sitt liv i ensomhet og fattigdom.