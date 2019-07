Kjemper om å bli Trumps utfordrer

Ti av demokratene som kjemper om å få utfordre republikanske Donald Trump, som demokratenes presidentkandidat i 2020, inntok tirsdag scenen i Detroit.

Etter valgnederlaget i 2016 må demokratene finne kandidaten som kan forene partiet og gjenreise tilliten hos velgerne under presidentvalget i 2020.

Det er lettere sagt enn gjort.

Bernie Sanders kjemper igjen om å bli demokratenes presidentkandidat, men møter tøff konkurranse fra Elizabeth Warren. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Bernie Sanders og Elizabeth Warren er to av kandidatene i tet som fikk hard medfart av de mer moderate partikollegene i den andre runden av demokratenes TV-debatter tirsdag.

«Urealistisk» og «ikke politisk holdbart» var noe av kritikken senatorene Sanders og Warren fikk for sine politiske prosjekter under kveldens debatt i kappløpet om å bli partiets presidentkandidat.

Det var særlig forslaget om gratis helsehjelp for alle som fikk gjennomgå.

Bernie Sanders tapte nominasjonskampen mot Hillary Clinton i 2016. Nå forsøker han igjen å bli demokratenes presidentkandidat. Foto: TIMOTHY A. CLARY / Afp

Helsehjelp

Den 77 år gamle senatoren Bernie Sanders tapte nominasjonskampen mot Hillary Clinton i 2016.

Nå kjemper han igjen om demokratenes tillit, og kom med en tordentale da hans forslag om gratis helsehjelp for alle fikk kritikk under debatten.

Sanders' forslag er et svært omdiskutert tema i et land hvor folk flest må skaffe seg privat helseforsikring, noe mange ikke har råd til.

– Helsehjelp er en menneskerett, ikke et privilegium, slo Sanders fast under TV-debatten i Detroit. Han får støtte fra Elizabeth Warren (70).

CNN var vert for tirsdagens debatt. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

På offensiven

På spørsmål fra programleder Jake Tapper om han kunne garantere fagforeningsmedlemmer at hans forslag til helsedekning er så god som den som finnes nå, svarte Sanders at hans forslag er bedre.

– Det vet du ikke noe om, Bernie, skjøt Ohio-demokraten Tim Ryan (46) inn.

– Jo, det vet jeg, det var jeg som lagde det forbaskede forslaget, raste Sanders tilbake, skriver Washington Post.

Bernie Sanders i Miami 27. juni, under den første av TV-debattene om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020. Foto: JIM WATSON / AFP

Langet ut mot utfordrerne

Warren kalte demokratene John Delaney (56) og Steve Bullock (53), som er kritiske til forslaget, for republikanere.

– Vi er demokrater. Vi prøver ikke å ta helsehjelp fra noen. Det er det republikanerne som prøver å gjøre, sa Warren.

Pete Buttigieg fra Indiana foreslo et system der folk kan få offentlig helsehjelp, men samtidig beholde privat forsikring om de vil.

Pete Buttigieg (37) er borgermester i South Bend i Indiana. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Sanders vant

Tilstedeværelsen i Afghanistan, klimatiltak og situasjonen ved grensen til Mexico var også tema under debatten.

Kritikken Warren og Sanders fikk under debatten, håndterte de med stø hånd, ifølge flere amerikanske kommentatorer. Det var imidlertid også de to som fikk mest taletid, ifølge CNN.

CNN-redaktør Chris Cillizza har laget en liste over vinnere og tapere etter debatten, og mener Sanders formidlet sitt budskap best, langt bedre enn Warren.

Warren blir satt på listen over både vinnere og tapere av Cillizza, som mener hennes evne til å stå i stormen mot de øvrige kandidatene, og gå hardt ut mot blant annet Delaney gjør henne til en vinner etter debatten.

Washington Post skriver også at Warren og Sanders ikke sto overfor mange problemer underveis, men at det var førstnevnte som holdt seg mer balansert.

Warren og Sanders har begge lang fartstid som senatorer og har samarbeidet godt i en årrekke. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Kritiserte ikke hverandre

Det mange lurte på i forkant av debatten, var om Warren og Sanders kom til å kritisere hverandre for å markere hvem som er den mest progressive kandidaten. Men kritikken i løpet av den to og et halvt time lange debatten var heller rettet mot de mer moderate demokratene.

Dette var heller ikke overraskende, skriver The Guardian, på grunn av Warrens og Sanders' mangeårige samarbeid som senatorer.

Om dette vil skje neste gang, får man svar på i september. Da blir det nye debatter mellom dem.

Hvem som blir partiets kandidat blir først klart i juli neste år, før selve presidentvalget i november 2020.

Kamala Harris under debatten i Miami i juni. Onsdag deltar hun i neste debatt. Foto: SAUL LOEB / AFP

Ny debatt onsdag

I tillegg til de nevnte demokratene deltok også John Hickenlooper, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Tim Ryan og i debatten i Detroit.

Onsdag er det ny debatt med andre kandidater.

Da skal Cory Booker, Julián Castro, Kirsten Gillibrand, Michael Bennet, Andrew Yang, Bill de Blasio, Tulsi Gabbard, Jay Inslee, Joe Biden og Kamala Harris til dyst.