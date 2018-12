Kinesisk milliardarving risikerer utlevering til USA

Arrestasjonen av nestlederen og finansdirektøren for Huawei, Wanzhou Meng, ryster fortsatt det internasjonale finansmiljøet en uke etter arrestasjonen.

Kina avviser at hun har brutt amerikanske eller kanadiske lover, benekter at hun har handlet i strid med internasjonale sanksjoner med Iran og krever at hun settes fri.

Umiddelbart.

Meng ble arrestert da hun mellomlandet i Canada etter forespørsel fra amerikanske myndigheter. Ifølge avisen The Star ønsker USA å få henne utlevert for brudd på økonomiske sanksjoner mot Iran.

Grunnen til at arrestasjonen ryster finansverden, er at Meng ikke bare er nestleder og finansdirektør i Huawei, verdens nest største produsent av smarttelefoner.

Faren hennes eier hele selskapet.

Jobbet seg opp i pappas firma

Familiebåndene betyr ikke at hun har hatt en lett vei til toppen i ett av verdens største selskaper.

Hun droppet ut av videregående for å jobbe i bank, og i 1993 startet hun å jobbe som resepsjonist i farens den gang lille selskap.

Senere fullførte hun utdanningen sin, og tok en mastergrad i ledelse fra universitetet i Huazhong for vitenskap og teknologi.

Ifølge Meng fikk hun tilbud om å studere utenlands, men ble nektet visum av myndighetene i Beijing fordi de fryktet hun ville bosette seg permanent i utlandet.

Forberedt til toppjobb

I Huawei har karrierestigen gått samme vei som farens firma; opp, opp og opp.

Hun har også fått stadig flere oppgaver som selskapets ansikt utad. Ifølge The New York Times har hun lagt frem selskapets resultater på pressekonferanser, hun har holdt innlegg på presentasjoner for selskapet i New York, Cancún og andre steder, og hun har innviet forretningssentre i Storbritannia.

I dag er 46-åringen økonomiansvarlig for verdens nest største produsent av telekommunikasjonsutstyr.

Huawei har 180.000 ansatte, og solgte smarttelefoner for 47,4 milliarder dollar første halvår, ifølge Financial Times.

I 2017 sto Meng på åttendeplass på Forbes' liste over suksessrike forretningskvinner i Kina.

Huaweis styreleder Sun Yafang havnet på andreplass på listen.

Privat

Det er ikke mye som er kjent rundt privatlivet hennes, men ifølge Financial Times er hun gift og har to barn.

I tillegg er hun kinesisk statsborger, og har identitetspapirer fra Hongkong i likhet med sin far.

I Asia har alle de største børsene rast etter at finansdirektøren ble pågrepet, melder NTB. Nikkei-indeksen i Tokyo hadde en nedgang på 1,9 prosent, mens nedgangen i Hongkong og Shanghai var på 2,5 og 1,7 prosent.