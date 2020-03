Kina truer med å «drukne USA i koronavirusets mektige hav»

Kina og USA utveksler mange ukvemsord og skjulte trusler i korona-pandemiens kjølvann. Nå trues det med å bruke livsviktige medisiner som våpen i handelskrigen.

Krever unnskyldning fra USA

Det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua krever i en artikkel at USA må bøye nakken og unnskylde overfor Kina. Hvis ikke vil kineserne «kunne forby eksport av medisiner og utstyr til USA. Da vil USA drukne i koronavirusets mektige hav» står det i artikkelen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Alle medier i Kina er kontrollert av det allmektige kommunistpartiet. Xinhua står i en særstilling. Nyhetsbyrået regnes som det viktigste talerøret for landets makthavere.

Amerikanske politikere bekymret

– Kineserne har et voldsomt overtak på oss, sa den Republikanske senatoren Marco Rubio nylig til tv-kanalen Fox News.

USA er helt avhengige av innsatsvarer fra Kina til sin egen medisin-produksjon. Rundt 80 prosent av de aktive ingrediensene i amerikanske medisiner er laget i Kina.

– De (Kina) kan true med å stanse vår tilgang til farmasøytiske råvarer. De kan skape et problem her hjemme som vil gjøre det vanskelig for oss å slå tilbake mot dem, sa Rubio.

Han får følge av andre partikolleger, som også er engstelige for at kineserne vil bruke USAs medisin-avhengighet for å få tilgang til amerikansk teknologi og markeder. USA har tidligere stengt ute det store kinesiske teleselskapet Huawei.

BEKYMRET: Senator Marco Rubio snakker til media om koronaviruset utenfor Capitol Hill i Washington 12. mars. Foto: Carolyn Kaster / AP

«Kina-viruset»

Det som irriterer kineserne aller mest er at USAs president Donald Trump gjentatte ganger har kalt koronaviruset for «Kina-viruset». Både under pressekonferanser og på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Denne omtalen vil kineserne ha en slutt på. Og de krever at Trump skal unnskylde ordbruken overfor Kina. Det vil ikke den amerikanske presidenten.

Krangel om virusets opphav

Det som irriterer amerikanerne aller mest er at kinesiske talspersoner sier at koronaviruset stammer fra USA.

– Kina sa på et tidspunkt at det (viruset) kom fra amerikanske soldater. Kan ikke være tilfelle. Det kom fra Kina, sa president Trump på en pressekonferanse onsdag.

Han la til at Kina har forsterket korona-krisen for resten av verden fordi kineserne unnlot å advare tidlig om hva som skjedde i landet deres.

Amerikanerne har også kritisert Kina for at de ikke inviterte viruseksperter fra Verdens helseorganisasjon og USA til Wuhan-regionen med det samme utbruddet startet der.

Twitter-angrep

For en uke siden skrev kinesiske Zhao Lijian på Twitter at «det kan være den amerikanske hæren som har brakt epidemien til Wuhan ...A skylder oss en forklaring».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Zhao er ingen hvem som helst. Han er en av talspersonene for Kinas utenriksdepartement. Det er disse folkene som redegjør for Kinas offisielle politikk overfor utenlandske journalister i Kina.

At han brukte Twitter er heller ikke tilfeldig. Denne sosiale plattformen er forbudt innad i Kina, men dette var åpenbart rettet mot et publikum utenfor landet.

Militære sportsleker og amerikanske biovåpen

Zhao refererte til at amerikanske soldater deltok på sportsarrangementet Militære Verdensleker. De ble avholdt i oktober, i den kinesiske byen Wuhan. Det var her korona-epidemien startet.

Zhao «beviste» sin teori ved å henvise til en rapport fra Center for Research on Globalization. Her påstås at viruset var laget ved et amerikansk laboratorium for biologiske våpen og ble brakt til Wuhan av de amerikanske soldatene.

MØTE MED LEGEMIDDELINDUSTRIEN: Donald Trump leder her onsdagens møte i Det hvite hus med arbeidsgruppen som jobber med koronaviruset og ledere i legemiddelindustrien. Foto: Drew Angerer / AFP

Kinesisk konspirasjonsteori

Center for Research on Globalization holder til i Canada og ledes av den kjente konspirasjonsteoretikeren Michel Chossudovsky. Han lager ofte rapporter med utspring i russisk propaganda.

Zhaos beviskjede er imidlertid svekket av at rapporten til Chossudovsky viser tilbake til kinesiske kilder. Det er altså kineserne selv som har laget konspirasjonen som de deretter påstår kommer fra den «vestlige» kilden Center for Research on Globalization.

Amerikansk konspirasjonsteori

Også amerikanerne har sine konspirasjonsteoretikere. Senator Tom Cotton er Republikaner fra Arkansas. Han hevdet at koronaviruset kan ha blitt laget i et kinesisk «superlaboratorium» og deretter introdusert til USA.

Epidemien startet i den kinesiske byen Wuhan. Her ligger også et av Kinas mest avanserte biokjemiske laboratorier hvor man også studerer virus.

– Vi har ingen bevis for at sykdommen startet der, sa Cotton.

– Men fordi Kina har vært tvetydige og uærlig fra begynnelsen av, må vi i det minste stille spørsmålet og så se hva bevisene kan fortelle oss.

ORDKRIG: Paramilitære styrker marsjerer langs en gate i Beijing, alle utstyrt med ansiktsmasker for å hindre spredning av koronaviruset. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Kinesiske biovåpen?

Etter å ha fått kritikk gikk Cotton delvis tilbake på sin teori om at det var et kinesisk biovåpen som hadde sluppet ut av laboratoriet:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men teorien om at kineserne laget viruset som et biologisk våpen har fått støtte både av Trumps tidligere sjefs-strateg Stephen Bannon og gjennom artikler i internasjonale nyhetsmedier som den britiske tabloidavisen The Daily Mail og amerikanske The Washington Times og New York Post.