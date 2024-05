Kina krever tostatsløsning i Midtøsten

Kina tar til orde for en fredskonferanse om krigen mellom Israel og Hamas.

– Krigen kan ikke fortsette i det uendelige, sier Kinas president Xi Jinping.

Utspillet kom under et møte med arabiske ledere i Beijing. Til stede er blant andre Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, og Emiratenes president Sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan og flere andre arabiske ledere og diplomater.

Kinesisk hjelpepakke

Kina annonserte samtidig at de blar opp tilsvarende over 65 millioner kroner til hjelpearbeidet i Gaza. Halvparten av pengene skal gå til UNRWA, FNs kontor for palestinske flyktninger.

Kinas president Xi Jinping tok til orde for en tostatsløsning mellom Israel og Palestina i en tale til arabiske ledere i Beijing. Foto: JADE GAO / AFP

– Denne omgangen i den palestinsk-israelske konflikten har forårsaket et stort antall uskyldige palestinske sivile tap, og den humanitære situasjonen i Gaza er ekstremt alvorlig. Kina smertes dypt, sa Xi ifølge statlig kinesisk kringkasting.

Krever palestinsk stat

Kina og Israel har gode relasjoner seg imellom, men Kina har i flere tiår vært tilhenger av en tostatsløsning i Midtøsten-konflikten.

–Det viktigste er en umiddelbar våpenhvile, for å unngå at konflikten sprer seg i regionen, og for å forhindre en mer alvorlig humanitær krise, sa Xi.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 36.171 Siste uke: 371 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

– Kina ønsker fotfeste i Midtøsten

Kina har over flere år forsøkt å knytte et tettere bånd til arabiske land. I fjor meglet de i konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran. Landet har også hatt representanter for de to rivaliserende palestinske partiene, Hamas og Fatah, på besøk i et forsøk på forsoning.

Analytikere mener Kina utnytter Vestens og særlig USAs handlingslammelse i regionen til å befeste sin egen stilling i Midtøsten.

– Beijing ser på den pågående konflikten som en gylden mulighet til å kritisere Vestens dobbeltmoral på den internasjonale scenen og etterlyse en alternativ global orden, sier forsker Camille Lons ved The European Council of Foreign Relations til AFP.