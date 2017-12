Sørkoreansk avis: Utviser utlendinger før vinter-OL

Landets immigrasjonskontor opplyste til The Korea Times at de som er sendt ut kommer fra fem forskjellige land, inkludert nasjoner i Sentral- og Sørøst-Asia.

De var enten medlemmer av internasjonale terroristgrupper eller på en liste over ettersøkte som sirkulerer blant etterretning i 50 land.

– Vi må være veldig grundige i tiltak mot terrorisme siden idrettsutøvere og folk fra hele verden kommer til vinter-OL i Pyeongchang.

– Vi utelukker ikke muligheten for at utenlandske terrorister kan komme inn i landet ved å late som om de er OL-reisende eller ansatte i koreanske selskaper. Så vi må være årvåkne både før og under OL, sa en talsmann til The Korea Times.

Han sier at regjeringen ikke vil spare på noe når det gjelder sikkerheten, for å gjøre de olympiske vinterlekene til en suksess.

Store antiterrorøvelser

Store antiterrorøvelser med hundrevis av væpnede politi- og brannmenn er gjennomført i og rundt OL-arenaene i Pyeongchang og Gangneung.

Under lekene vil cirka 5.000 væpnede soldater holde døgnvakt rundt arenaene.

Det sørkoreanske forsvarsdepartementet opplyser at departementet skal inngå en samarbeidsavtale ned OL-komiteen samt lokalmyndighetene i Gangwon, den sørkoreanske provinsen som grenser til Nord-Korea.

OL-resolusjon

Siden Sør-Korea ble tildelt vinter-OL 2018, har det vært en internasjonal frykt for at Nord-Korea skal bruke arrangemententet til å true naboen i sør, eller i verste fall utføre et angrep mot OL-byene.

Talsperson for Pyeongchang OLs organisasjonskomite Nancy Park, uttalte nylig til NRK at de håper Nord-Korea vil respektere Den olympiske resolusjonen for våpenhvile, som FNs generalforsamling vedtok i november.

– Vi gjør det vi kan for å ha sikkerhetsrutiner på plass, slik at folk føler seg trygge når de kommer til Korea, sa Park til NRK, og viser til samarbeid med politi, militære, og etterretningsorganisasjoner.