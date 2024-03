22. februar gjorde flere store Nato-allierte det klart at de har funnet en kandidat som kan ta over som generalsekretær etter Stoltenberg.

Mannen er Nederlands fungerende statsminister Mark Rutte.

Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA var enige. Med de største landene på plass, kunne det hele virke avgjort.

STØTTESPILLER: Emmanuel Macron har sagt ja til Mark Rutte. Foto: AFP

Flere hindre står imidlertid i veien for Rutte.

Kombinasjonen av dem kan gjøre det så vanskelig at Nato-landene må se seg om etter en annen kandidat, ifølge kilder i Nato NRK har snakket med.

Orbans protest

En utsettelse virker uansett nødvendig: Mens håpet var å få utnevnt en ny generalsekretær i april, beskrives nå juni som tidligste mulighet.

SAMSTEMT DUO: Viktor Orban og Donald Trump Foto: AFP

Ungarns statsminister Viktor Orban er det ene hinderet. Hans utenriksminister Peter Szijjarto gjorde det klart tidligere denne uken: Nederlenderen Mark Rutte er ikke ønsket av Ungarn.

Rutte og Orban har vært i konflikt tidligere, særlig i EU-sammenheng. Da Ungarn ville innføre det som ble betegnet som en anti-LBGT-lov, uttalte Rutte at han ville «tvinge Ungarn i kne».

At Ungarn trenerer slike prosesser, er ikke noe nytt. Erfaringen viser imidlertid at Ungarn gjerne til slutt ender opp med å føye seg etter flertallets vilje, slik prosessen rundt Sveriges Nato-medlemskap viser.

Det håpet gjelder også Tyrkia, som heller ikke er sikre på om de vil støtte Ruttes kandidatur.

I KHARKIV: Mark Rutte og Volodymyr Zelenskyj i Ukraina 1. mars i år. Foto: AP

Etter det NRK erfarer knytter bekymringen fra Nato-hold seg snarere til disse punktene:

Kombinasjonen av tyrkisk og ungarsk motstand.

Sterke krefter rundt USAs tidligere president Donald Trump.

At Nederland så langt ikke har nådd Nato-målet om å bruke minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvar.

I Florida med Trump

I dag ønsker Trump statsminister Orban velkommen til Mar-A-Lago i Florida, der de to skal ha samtaler.

Orban har vært tydelig i sin støtte til Trump i presidentvalgkampen. Han har hevdet at en ny Trump-seier er en forutsetning for fred i Europa.

Det er ventet at samtalene vil dreie seg om Ukraina. I forlengelsen av det kan spørsmålet om ny generalsekretær i Nato dukke opp.

Trumps støttespiller og tidligere Berlin-ambassadør Richard Grenell har startet en aktiv kampanje mot Mark Ruttes kandidatur.

I en melding på X i slutten av februar, skrev Grenell at «alle amerikanere» må samles i motstanden mot at Nederlands statsminister Mark Rutte blir generalsekretær i Nato.

GREAT AGAIN: Trump-støttespiller Richard Grenell mener alle amerikanere må samles i motstanden mot Mark Rutte som Nato-sjef. Foto: AP

«Bare tanken på at Rutte skal belønnes med en toppjobb i Nato vil være et slag i ansiktet til amerikanske skattebetalere», skrev Grenell, med henvisning til Nederlands forsvarsbudsjett.

Trumps trusler

Europeeres manglende evne til å bruke nok penger til å forsvare seg selv har vært Trumps hovedinnvending mot Nato.

Misnøyen fikk Trump til å true med å trekke seg fra alliansen da han var president.

Under et valgkamparrangement tidligere i vinter skapte han voldsom uro blant Nato-allierte ved å så tvil om sin støtte til alliansens artikkel 5.

Prinsippet om at et angrep på ett Nato-land er å regne som et angrep på alle, er grunnleggende for alliansen. Men Trump gjorde det klart at han ikke vil forsvare et land som ikke har brukt nok penger på eget forsvar.

Han ville snarere oppfordre Russland til å gjøre «hva faen de vil» med slike land.

Trump-tilhengeren Grenell krever at utnevnelsen av ny generalsekretær blir utsatt til etter presidentvalget i USA.

Det vil i så fall kunne bety at Jens Stoltenberg kan bli bedt om å ta enda en runde, seks år etter at hans første mandat var ferdig.

– Livsfarlig å vente

I seg selv har ikke et slikt krav fra kretsen rundt Trump nødvendigvis noen effekt. Det vil kanskje til og med virke mot sin hensikt, sier en sentralt plassert diplomatisk kilde til NRK:

– Det store flertallet av Nato-land vil mene det er livsfarlig å vente til etter valget. De vil ha på plass en ny generalsekretær så snart som mulig.

Hvis Donald Trump selv bestemmer seg for å drive noen slags kampanje mot Rutte, kan kalkuleringen likevel endre seg.

Vil man risikere å utnevne en generalsekretær som allerede i utgangspunktet er målet for Trumps sinne, i en situasjon der den tidligere presidentens støtte til Nato virker svært skjør?

– Frykten er at Ruttes kandidatur nå blir politisert i USA, sier en Nato-kilde.

Utfordringen fra øst

Nederland jobber med å nå det mye omtalte 2 prosent-målet allerede i år. Det vil kunne ta brodden av noe av kritikken som er reist mot Ruttes kandidatur, også fra landene øst i alliansen, som har holdt fram egne kandidater.

GÅR IGJEN: Navnet til Estlands statsminister Kaja Kallas har gått igjen i Nato-spekulasjonene. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Estlands statsminister Kaja Kallas har ofte blitt nevnt. I det siste er også Romanias avtroppende president Klaus Iohannis blitt lansert.

Det er i siste liten, for tiden er i ferd med å renne ut hvis man skal rekke å ha en kandidat på plass før sommeren.

Etter det NRK erfarer, merkes en betydelig irritasjon i en del av de større medlemslandene over at Romania kaster seg på så sent i prosessen med en kandidat fra eget land, når mye så avgjort ut.

Det er likevel vanskelig å ignorere argumentet fra østeuropeiske land om at det snart må være deres tur til å lede alliansen.