Kenny Rogers er død

Artisten Kenny Rogers gikk bort fredelig i sitt hjem av naturlige årsaker, omgitt av familien sin og med pleie fra helsepersonell, annonserte familien hans på Twitter.

Kenny Rogers karriere strekker seg over mer enn 60 år. Han har satt et uutslettelig preg på amerikansk musikkhistorie, sier Rogers' familie i en uttalelse som er delt på nettet.

På grunn av den verdensomspennende viruspandemien planlegger familien en liten privat samling for å ta farvell med Rogers. De ser fram til å feire artistens liv med venner og fans på et senere tidspunkt.

Kenny Rogers er kjent for TV-filmen «The Gambler». Han var også en av sangerne i «We are the world», som ble spilt inn i 1985.

«The Gambler», «Lady», «Islands in the stream», «Lucille», «She believes in me» og «Through the Years» er blant hans mest kjente sanger.

Han er vinner av tre Grammy-priser, har vunndet CMA (Country Music Association Awards) seks ganger og har mottatt hedersprisen «CMA Artist of a lifetime».