Kaos i gjengmiljøet i Sverige – fire drap på en uke

Det koker nå fullstendig i gjengmiljøene i Sverige.

Mandag morgen ble en 13 år gammel gutt funnet død i et skogsområde sør for Stockholm. Saken etterforskes som et mulig drap.

Tirsdag morgen ble en mann i 20-årene skutt i en trappeoppgang i Uppsala. Han døde senere av skadene.

Natt til onsdag ble det løsnet skudd ved en bolig i Stenhagen i Uppsala. Også lørdag ble det skutt i samme område.

Og onsdag kveld ble en mann i 20-årene drept i bydelen Vasastan sentralt i Stockholm.

Politiet frykter dette er en eskalering etter et drap som fant sted forrige uke.

Moren til et sentralt gjengmedlem ble drept i sitt eget hjem før helgen. Det er en «hellig regel» at man ligger unna folks mødre, ifølge svensk krimreporter. Foto: Christoffer Urborn / SVT

Kobles til Foxtrot-gjengen

Alle disse hendelsene knyttes nemlig ifølge flere svenske medier til dem kriminelle gjengen Foxtrot i Sverige.

Den 13 år gamle gutten som er funnet død, mistenkt drept, i Haninge, kobles til Foxtrot.

I blokka i Uppsala hvor mannen i 25-årsalderen er drept, bor også en slektning av Foxtrots leder. Ifølge Aftonbladet var slektningen det egentlige målet.

Adressene det er skutt mot i Stenhagen i Uppsala kobles også til Foxtrot-lederen.

Aftonbladet erfarer at onsdagens drap i Stockholm også har tilknytning til voldsspiralen i Uppsala.

Drapet i Stockholm onsdag kveld skal ha sammenheng med flere voldshendelser i drabantbyen Uppsala i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Foxtrot ledes av Rawa Majid. Han har passende nok fått kallenavnet «Den kurdiske reven».

Drepte mor til gjengmedlem

I forrige uke ble moren til et sentralt medlem av Foxtrot skutt og drept i sitt eget hjem i Uppsala.

Politiet fryktet en eskalering etter drapet på kvinnen i 60-årene. Det kan se ut til å ha slått til.

Krimreporter Diamant Salihu i SVT sier at å gå etter noens mor er en hellig regel som ikke skal brytes.

– Dette kan ses på som en krigserklæring som mulig vil få store konsekvenser, sier Salihu.

To personer er pågrepet etter drapet, en av dem er under 18 år.

Kobles til Tyrkia-skyting

Drapet på kvinnen i 60-årene skal ha sammenheng med en skyteepisode i Istanbul i Tyrkia. Det erfarer SVT.

6. september skal flere svenske statsborgere ha skutt mot andre svensker i bydelen Maslak i Istanbul. Adressen i Istanbul knyttes til Foxtrots leder.

Det skal dreie seg om personer med tilknytning til Foxtrot på begge sider av skuddløsningen.

Foxtrot-miljøet ledes av Rawa Majid, ofte kalt «Den kurdiske reven». Foto: Svensk politi

En intern konflikt i gjengen skal nemlig ha brutt ut. De skal være uenige blant annet i om det er riktig å rekruttere barn.

Det skal særlig være en isfront mellom Foxtrot-lederen og en nær venn av ham. Vennen mistenkes å stå bak skytingen i Istanbul.

Svaret så ut til å komme kontant. Det er nemlig denne vennens mor som natt til 7. september ble drept i Uppsala i Sverige.

– Nye grenser krysses

Samtidig bidrar en konflikt mellom Foxtrot-nettverket og den rivaliserende gjengen Dalen-nettverket til voldsbølgen i Sverige, ifølge SVT.

Konflikten skal ha spisset seg til etter et drap rundt juletider i fjor. Ifølge politiet dreier det seg om konkurranser om narkotikamarkeder.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson er bekymret over eskaleringen i gjengkonflikten i Sverige. Foto: AFP

Hendelsene de siste dagene har fanget oppmerksomheten til Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Han mener gjengene krysser nye grenser med sine hevnaksjoner. Det skriver NTB:

– Når man skyter i hjel barn, når mødre angripes, når mennesker som, så vidt vi vet, er helt uskyldige, blir skutt i gjengenes stadig pågående hevnaksjoner – da mener jeg at nye grenser er krysset.

Har operert i Norge

Foxtrot-gjengen skal også ha operert i Norge.

Svensk politi koblet en bortføring i Trondheim i mai i år til Foxtrot, ifølge Aftonbladet.

Foxtrot-gjengen skal ha presset faren til den bortførte mannen for penger, og truet med å drepe ham.

Norsk politi ville da ikke kommentere påstandene i Aftonbladet overfor NRK.

Kripos er kjent med at svenske miljøer har forgreninger til Norge.

– Vi er kjent med at de svenske gjengmiljøene har slekt og bekjentskaper i Norge. Vi vurderer at de anser Norge som ett mulig marked for omsetting av narkotika. Det sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due til NRK.

Kripos er kjent med at kriminelle miljøer i Sverige har slekt og bekjentskaper i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due. Foto: KRIPOS

Kripos har ikke grunn til å tro at konflikten i Sverige vil bre seg til Norge nå.

– Men vi vet ikke hva som vil skje på lengre sikt, og vil derfor følge utviklingen nøye, sier Due.

Rekrutterer nye daglig

Foxtrot og andre nettverk vokser seg større for hver dag. Det sier rikssjef Anders Thornberg i det svenske politiet på en pressekonferanse.

– Det er fortsatt tre personer om dagen som kobler seg til nettverkene, rundt tusen per år.

Politiet i Sverige sier nye personer slutter seg til kriminelle miljøer hver dag. Her rikssjef Anders Thornberg. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Det er ofte mindreårige som rekrutteres. I sommer ble to 14-åringer drept på ulike steder utenfor Stockholm.

Expressen erfarer at de ble drept som en straff fordi de solgte videre våpen de hadde fått av Foxtrot-nettverket.

I juni ble en 20 år gammel svenske dømt til 18 år i fengsel for å oppfordre barn til å drepe. Ifølge dommen skal han, på oppdrag fra «Den kurdiske reven», ha fått 14- og 15-åringer til å utføre kriminelle handlinger.

Hør Oppdatert sin episode om «Den kurdiske reven; Sveriges store gangster»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Den kurdiske reven: Sveriges store gangster».

En skyting om dagen

Svenske Polisens oversikt over 2023 viser at det har vært 247 skyteepisoder i landet per 31. august. 30 er drept og 73 skadd.

Det tilsvarer litt mer enn én skyting hver dag i første halvdel av 2023.

Politiet i Sverige ruster opp med flere personell i de verste konfliktene. De samarbeider intensivt over hele landet for å få bukt med den organiserte kriminaliteten, skriver de på sine sider.