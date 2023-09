Natt til torsdag ble en kvinne i 60-årene skutt og drept i sitt eget hjem i Uppsala, nord for Stockholm.

Kvinnen var mor til en mann koblet til gjengkriminalitet og det kriminelle nettverket Foxtrot, skriver SVT.

Nå frykter politiet hevnaksjoner i kjølvannet av drapet.

– Dette kan sees på som en krigserklæring, sier SVTs reporter Diamant Salihu, som jobber med krim for den svenske allmennkringkasteren.

Krimjournalist i SVT, Diamant Salihu, under en pressekonferanse med politiet i 2021. Foto: Nils-Petter Nilsson / TT / NTB

Svært alvorlig situasjon

Flere svenske medier har erfart at en intern konflikt blant lederne i det såkalte Foxtrot-nettverket skal være bakgrunnen for hendelsen.

Drapet i Uppsala ventes nå å føre til hevnaksjoner.

– Å gå etter noens mor, det er nær sagt en hellig regel man ikke skal bryte. Dette kan ses på som en krigserklæring som mulig vil få store konsekvenser, sier Salihu.

Drapet skjedde i Gränby-området i Uppsala, nord for Stockholm.

Jale Poljarevius, regional etterretningssjef i Midt politidistrikt, sier til Aftonbladet at situasjonen er alvorlig:

– Det er en ekstremt alvorlig situasjon i området grunnet denne alvorlige hendelsen, sier han til avisen.

Ifølge Poljarevius er forbrytelser som rammer pårørende til kriminelle, eller tredjeparter, blitt mer vanlig.

– Det er ikke første gang det har skjedd. Det er nok starten på et skifte, sier han.

Politiet frykter nå at drapet vil føre til flere alvorlige voldshandlinger.

– Nå jobber vi med å forsøke å stoppe eventuelt nye skytinger i kjølvannet av denne, sier Poljarevius.

Velorganisert nettverk

Foxtrot er et kriminelt nettverk som holder til i Sverige. Lederen for nettverket er Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven. Han er internasjonalt etterlyst for blant annet narkotikakriminalitet.

Et titalls personer skal være nært tilknyttet det kriminelle nettverket. Flesteparten av dem skal være i alderen 25–35 år, ifølge etterforskningsdokumenter som omtaler nettverket.

Foxtrot har gjort seg kjent som en stor aktør på det svenske narkotikamarkedet. De er også kjent for å rekruttere barn og unge.

– De blir også betegnet som et nettverk med stor voldskapital, sier Salihu.

Nettverket skal ifølge politiet ha vært innblandet i kidnappingen av rapartisten Einár, som ble skutt og drept i 2021.

Flere av medlemmene er tidligere dømt for vold, narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. Flere andre er mistenkte i lignende saker.

Under kan du høre Oppdatert sin episode om «Den kurdiske reven; Sveriges store gangster»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Den kurdiske reven: Sveriges store gangster».

To personer pågrepet

To personer er pågrepet etter at kvinnen ble skutt, opplyser påtaleansvarlig i saken, Erik Grönwall.

– To menn er pågrepet, én av dem er under 18 år. Det er sterk mistanke mot begge, sier Grönwall til SVT.

Aktoren er ellers ordknapp om saken. Han ønsker ikke å kommentere om de har gjort beslag eller lignende.

– Vi jobber bredt og ut fra flere hypoteser og teorier og ønsker ikke å låse oss til en teori så tidlig, sier han.

247 skyteepisoder i år

Politiet frykter at drapet på Foxtrot-medlemmets mor vil sende Sverige inn i en verre voldsspiral enn landet allerede er inne i.

Svenske Polisens oversikt over 2023 viser at det har vært 247 skyteepisoder i landet per 31. august. 30 er drept og 73 skadd.

Politiet på plass etter en skytehendelse i Malmö mars i år. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

Det har også blitt utført 120 angrep med sprengning. 31 ganger er det gjort forsøk på å sprenge, og 88 ganger har politiet avdekket planer om sprengninger.

Politiet i Sverige ruster opp med flere personell i de verste konfliktene. De samarbeider intensivt over hele landet for å få bukt med den organiserte kriminaliteten.

Voldsutøverne er også ofte unge. Senest torsdag ble en 15 år gammel gutt dømt for drap på en jevngammel gutt, skriver Expressen.