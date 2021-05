Kan ha lurt Hamas med psykologisk krigføring, men det avviser Israel

Sent torsdag kveld svirret ryktene om at israelske styrker sto klare til å rykke inn i Gaza. Gjennom hele dagen hadde det kommet meldinger om at stridsvogner i økende grad sendte sine artillerigranater inn mot forsvarsstillinger og andre militære mål. Det ble også meldt om at militære avdelinger sto klare langs grensen.

Like etter midnatt skrev Det israelske forsvaret (IDF) på Twitter at bakkestyrkene var på vei inn. Stridsvogner og tusenvis av infanterister rykket mot Gaza støttet av fly og helikoptre.

Det mange hadde fryktet var nå tilfelle. Hamas og israelske bakkestyrker ville om kort tid møtes til et blodbad der inne. I trange bygater, fra bygning til bygning, kom kampene til å rase. De sivile tapene ville bli enorme.

Reportere, også fra internasjonale medier som The Wall Street Journal, kontaktet IDF. De fikk bekreftet at bakkeinvasjonen var i gang. Nyheten spredte seg ut til medier over hele verden. Også NRK meldte om en pågående bakkeoperasjon

Feil eller felle?

Noen timer senere kom IDFs talspersoner ut med en såkalt korrigerende melding. Det pågikk likevel ingen bakkeoperasjon. Det var heller ingen forfalskning eller en glipp i rutinene.

På pressekonferansen fredag sa pressetalsmann Jonathan Conricus at han hadde misforstått informasjonen som kom internt i forsvaret.

– Slike ting skjer noen ganger midt i komplekse operasjoner med mye bevegelse og med et uklart bilde av hva sa som skjer, sa talspersonen.

Det var ikke et forsøk på å lure noen, sier han. Heller ikke å få mediene til å skrive noe som ikke stemte.

– Jeg forstår at det kanskje ser annerledes ut, sier han og kaller det hele «pinlig».

Men en av Israels mest erfarne militærkorrespondenter, Or Heller, mener meldingen hadde en klar hensikt.

Målet var å få den militære ledelsen i Hamas til å tro at det kom en invasjon, sier han til israelske Channel 13.

– De løy ikke. Det var en manipulasjon. Det var smart og det ble en suksess. Det forteller en av Israels mest erfarne militærkorrespondenter, Or Heller til den israelske Channel 13.

Han omtaler operasjonen som «sofistikert».

Ødelagt bil i den israelske byen Ashkelon etter at raketter sendt opp fra Gazastripen traff den. En mann passerer et hull etter en rakett fra Gazastripen traff en mur i byen Ashkelon fredag 14. mai. Lyset som fulgte rakettene som ble fyrt opp fra Beit Lahia nord på Gazastripen i retning Israel, avbildet på natthimmelen 14. mai. Foto: Mohammed Abed / AFP Raketter fyres fra Rafah, sør på Gazastripen, mot Israel 14. mai. Foto: Said Khatib / AFP Ødelagt bil i den israelske byen Ashkelon etter at raketter sendt opp fra Gazastripen traff den. En israelsk eldre kvinne ser på leiligheten sin etter at en rakett avfyrt fra Gazastripen traff bygningen hun bor i Ashkelon. Leker og andre gjenstander fra en leilighet i den israelske byen Ashkelon, som ble ødelagt etter å ha blitt truffet av en av rakettene avfyrt fra Gazastripen. Foto: Ariel Schalit / AP

Bombet tunnelene til Hamas

Heller sier at rutinerte korrespondenter hele veien visste at Israel ikke ville sende bakkestyrker inn på Gazastripen nå.

Ifølge Heller begynte Israel å forberede styrker langs grensen i det som skulle se ut som de siste forberedelsene før en invasjon. Etter det fulgte kunngjøringen på Twitter, skrevet på arabisk og hebraisk. Det gjorde at nyheten raskt spredde seg i internasjonale medier.

Hamas trodde på dem som ble meldt av nyhetsbyråene. Lederne rykket ut i tunnelsystemer, på kommandoplasser og forsvarsstillinger.

Et stort angrep ble satt i gang. Mer enn 160 israelske fly deltok og angrepet som varte i 40 minutter. Den militære ledelsen i Hamas ble hardt rammet av artillerigranater, raketter og flybomber. Flere av militsgruppens ledere ble drept på grunn av at de rykket ut til en alarmen som ble varslet på feilaktig grunnlag.

– Det var smart, og det var vellykket, ifølge Heller.

Avisen Haaretz er blant dem som melder det samme, blant annet med henvisning til meldinger i sosiale medier.

Hamas har ennå ikke kommentert den israelske manøveren.

– Ikke etter planen

Jerusalem Post skriver lørdag at angrepet mot tunnelene hadde vært planlagt i minst tre år. Avisen skriver imidlertid at operasjonen ikke oppnådde målet.

Årsaken var at en bakkeoperasjon ikke var sannsynlig på det aktuelle tidspunktet, og at mange av Hamas' styrker derfor ikke lot seg lokke i fellen.

Enkelte i det israelske militæret argumenterte for at de burde ha ventet med gjennomføringen, siden forholdene ikke var optimale, ifølge avisens kilder.

Peter Lerner, som tidligere var militær talsperson i Israel, sier at den israelske offentligheten lenge har følt at internasjonale medier har dekket den palestinske siden av konflikten for bredt. Han sier han ikke tror at militæret løy med vilje, men sier at skaden er gjort uansett, skriver NTB.

– Valutaen din er troverdighet. Jeg tror det er en troverdighetskrise når det kommer til måten det blir framstilt på, sier han.