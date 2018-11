I morgen er det mellomvalg i USA, hvor hele Representantenes hus og en tredel av Senatet er på valg. Men også en rekke lokale representanter skal velges. Pluss at velgerne skal stemme over lokale lovforslag.

Flagstaff er en liten fjellby i delstaten Arizona, 2100 meter over havet. Byen har bare 70.000 innbyggere, og har et aktivt lokaldemokrati. Tirsdag skal velgerne her stemme over om de vil at den lokale loven om minstelønn skal oppheves eller ikke.

Fjellbyen Flagstaff i Arizona ligger 2100 meter over havet. Lange godstog dundrer forbi på vei fra øst mot vest, og omvendt. Men bare to persontog stanser her hvert døgn – ett i hver retning. Foto: Anders Magnus, NRK

Glad for minstelønn

For to år siden stemte et flertall for å øke minstelønnen mer enn den er i USA og i resten av delstaten Arizona. Det fikk Chelsey Alongi glede av:

– Den økte minstelønnen betyr alt for meg. Nå kan jeg betale regningene mine. Jeg er alenemamma med en 6-åring og må også ta meg av en svært syk mor som ikke kan jobbe så mye lenger, forteller Chelsey til NRK.

– Den økte minstelønnen betyr alt for meg. Nå kan jeg betale regningene mine, sier butikkmedarbeider Chelsey Alongi. Foto: Anders Magnus, NRK

Hun er butikkmedarbeider i Village Bakery, og lovpriser både minstelønnsloven og eierne av bakeriet for deres sosiale profil:

– Vi har alltid ønsket å behandle våre ansatte bra og betale dem godt. Selv om fortjenesten kanskje blir mindre, tror vi det gagner både bedriften, våre ansatte og oss også, til syvende og sist, sier Beth Heenan. Hun eier bakeriet sammen med mannen sin.

Lokalpolitiker Adam Shimoni (D) og bakeri-eier Beth Heenan er enige om at loven om minstelønn er bra for både næringsdrivende og arbeidstakere i Flagstaff. Foto: Anders Magnus, NRK

– Det er riktig at vi som eiere har tatt opp lån for å starte bakeriet. Så det er jo vi som tar den største økonomiske risikoen. Men de som jobber her tar også en risiko. De må gjøre en innsats for at kundene skal like oss og bedriften skal gå bra. Betaler vi dem anstendig, tror vi at det også vil lønne seg for bedriften på lengre sikt, sier Beth.

Vil ha den bort

Ikke alle er enige i at dette er en god lov. Mange forretningsfolk i Flagstaff har gått sammen om et nytt lovforslag som skal fjerne loven om minstelønn.

Altitudes Bar and Grill i Flagstaff har ski som dekorasjon. Like nord for byen ligger Humphrey Peak, hvor det er nok snø og mange slalåmløyper om vinteren. Foto: Anders Magnus, NRK

Lynda Fleischer eier sportsbaren og restauranten Altitudes Bar and Grill som har 30 ansatte i høysesongen. Hun frykter at hun må si opp mange ansatte dersom loven om minstelønn ikke fjernes:

– Hvis det ikke er nok, og jeg fortsatt taper penger, blir jeg nødt til å stenge, sier Lynda Fleischer.

– Hvis loven om minstelønn ikke fjernes må jeg kanskje legge ned driften og flytte fra byen, sier Lynda Fleischer. Hun eier Altitudes Bar and Grill i Flagstaff. Foto: Anders Magnus, NRK

– Da må jeg flytte fra dette stedet som jeg har kalt mitt hjem i 40 år.

I USA er den føderale minstelønnen 7,25 dollar timen, det vil si 61 kroner. Men delstatene kan vedta både lavere og høyere minstelønner. Det siste har Arizona gjort, der er den er hevet til 10,50 dollar i timen. Men også lokalsamfunn kan sette egen minstelønn.

Flagstaff har nå 11 dollar (vel 92 kroner), og skal øke til 12 over nyttår. Det mest kontroversielle ved dagens lov er at minstelønnen gradvis skal økes fram til 2021, til 15,50 dollar i timen. Denne planlagte økningen kan bli skrinlagt etter tirsdagens valg.

I Flagstaff (bildet) er minstelønnen i dag 11 dollar timen. Mens den føderale minstelønnen i USA bare er på 7,25 dollar. Hvis loven om minstelønn overlever valget på tirsdag, vil minstelønnen i Flagstaff stige videre til 15,50 dollar innen 2021. Foto: Anders Magnus, NRK

Lobbyister i Flaggstaff

Adam Shimoni er lokalpolitiker for Demokratene og håper at loven om minstelønn ikke skal bli stemt ned på tirsdag. Han er engstelig for at lobbyister skal kunne klare å snu stemningen i byen:

Adam Shimoni er syklist og lokalpolitiker for Demokratene i Flagstaff. Foto: Anders Magnus, NRK

– Vi ser folk som kommer hit fra lobbyfirmaer i Washington DC for å bekjempe loven om minstelønn. For hvis Flagstaff kan gjennomføre dette, kan andre byer også gjøre det. Derfor er det mange rikfolk over hele landet som er engstelige for utfallet av valget i Flagstaff.

Shimoni mener loven så langt har hatt en svært positiv virkning, og at den har fremmet økonomisk vekst i Flagstaff:

– Når folk får mer lønn, bruker de mer på varer og tjenester. Slik går hjulene fortere rundt i vår lokale økonomi, sier Shimoni.

Denne argumentasjonen holder ikke, mener Lynda Fleischer:

En del av valgseddelen i Flagstaff. Her skal man ta stilling til en rekke lokale lovforslag. Forslaget om å fjerne den eksisterende loven om minstelønn er Proposition 418, helt nederst til venstre på seddelen. Foto: Anders Magnus, NRK

– Når lønningene øker, stiger også alle andre priser og avgifter. Matprisene går opp, forsikringspremiene øker. Disse bedriftene må jo også betale en økt minstelønn, forklarer hun.

På tirsdag blir det opp til Flagstaffs velgere å bestemme et så sentralt økonomisk tema som hvor mye minstelønnen i byen skal være i årene framover.