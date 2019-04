I Russland pågår det nå en kamp om kontroll og innflytelse over internett.

Myndighetene har fullstendig kontroll over de store og viktige mediene, men på sosiale medier er det fremdeles betydelig frihet.

Nye lover kommer til å gjøre det bedre for russerne å være på nettet, hevder myndighetene.

Det er mange uenige i.

Meninger på tvers

Den russiske ingeniøren Andrej Bubejev bodde i byen Tver et par timers kjøring nordvest for Moskva.

48-åringen var aktiv på internett, og han var ikke redd for å si hva han mente.

UENIG: Andrej Bubejev var en aktiv deltaker på sosiale medier, der han ofte kom med meninger som ofte gikk på tvers av offisiell russisk politikk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Jeg var ingen politisk aktivist, og var ikke med i noe parti. Jeg brukte mye tid på internett, leste nyheter og kommenterte, men mine meninger gikk på tvers av myndighetenes, sier Bubejev i et intervju med NRK.

En gang i desember 2014 gjorde han noe som skulle vise seg å være skjebnersvangert.

Han delte en artikkel som hadde tittelen «Krim tilhører Ukraina».

Tidligere samme år hadde Russland annektert Krimhalvøya, og Bubejev var ikke klar over at russiske myndigheter allerede hadde klassifisert artikkelen som «ekstremistisk».

Det gjaldt både tittelen og deler av meningsinnholdet i artikkelen.

Tungt bevæpnet

– Det kom en gruppe på sju fra spesialpolitiet med automatvåpen og granater, de kunne sprengt meg i lufta. Jeg sa at de var altfor mange for å ta meg, de svarte at jeg ikke hadde sett alle. 40 til med våpen hadde omringet huset, forteller ingeniøren.

HARD STRAFF: Andrej Bubejev satt først i et varetektsfengsel i Tver, deretter i et vanlig fengsel i den samme byen.

Bubejev ble satt i varetektsfengsel mens forberedelsene til rettssaken mot han pågikk.

Han ble dømt til to år og tre måneder i fengsel for å ha fremmet ekstremisme og for å ha vært en trussel mot Russland.

En stor del av tiden satt han i et fengsel i Tver.

– Alle var overrasket, også fangevokterne, hvordan var dette mulig? Mange vet ikke hva slags politikk som føres i landet, og hva som skjer. De spurte om folk virkelilg settes i fengsel for dette. De sa at de måtte sjekke sine egne sider på internett, kanskje det var noe der de kunne bli satt i fengsel for, forteller 48-åringen.

Flyktet til Ukraina

Da Bubejev slapp ut fra fengselet, reiste han rett til Ukraina med kone og sønn.

Han mener det er umulig for han å fortsette å leve i Russland etter behandlingen han har fått.

NRK møter han i den ukrainske hovedstaden Kiev.

Bubejev vil at intervjuet skal foretas på et nøytralt sted, og han vil ikke at vi intervjuer eller tar bilder av hans kone og sønn.

HÅPER PÅ BEDRE TIDER: Ingeniøren fra Tver i Russland arbeider nå med å pusse opp leiligheter i den ukrainske hovedstaden Kiev. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Ideer er farlige, sannheten er farlig for regimet. Selv det å dele, eller bare det å like, hvis en person trykker på like, så er vedkommende allerede upålitelig for systemet.

Selv om Bubejev er utdannet ingeniør, må han nå ta til takke med oppussing av leiligheter.

Men han er ved godt mot, og regner med at ting kommer til å ordne seg etter hvert.

– Men hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nok vært mer forsiktig med å legge ut mine meninger på internett, understreker russeren fra Tver.

Etterforsket i to år for en tegning

I byen Omsk i Sibir treffer vi Ljubov Kalugina.

Hun har også blitt rammet av myndighetenes ønske om å kontrollere internett. 31-åringen sier at hun er en radikal feminist, og at hun deltar aktivt i diskusjoner om kvinners rettigheter i Russland.

MISTENKT: Ljubov Kalugina i Omsk viser oss hvor hun ble kalt inn til en lang rekke avhør etter at hun delte en humoristisk tegning på sine nettsider. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Vi møter henne utenfor en bygning der politiets avdeling for etterforskning av ekstremisme holder til.

– Her holder politiets etterforskere til, hit måtte jeg komme for å bli avhørt de siste seks månedene. Men til sammen har etterforskningen av meg pågått i mer enn to år, sier Kalugina.

Er denne tegningen oppfordring til vold og ekstremisme?

Problemene med politiet begynte etter at hun delte dette bildet.

FARLIG: Denne tegningen er fra en tidligere russisk-ukrainsk komiserie der kvinner bruker stekepanner til å slå til udugelige mannfolk. Politiet mente at det å dele den var oppfordring til vold mot menn og en slags ekstremisme. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

«Slå til menn og redd Russland», heter det i teksten.

Bildet er tatt fra en tidligere russisk-ukrainsk komiserie der kvinnene bruker stekepanne til å hamle opp med udugelige mannfolk.

Kalugina mener at det ikke går an å ta heltinnen i en slik serie alvorlig.

Hun mener at handlingen hun skal ha oppfordret til, er umulig å gjennomføre i praksis.

– Hvis noen kvinner skulle gjennomføre denne oppfordringen, hva skulle de gjøre?

Ta stekepanner og gå i samlet flokk på gatene og slå alle menn de møter?

Det er jo tullprat!, sier 31-åringen indignert.

MER FORSIKTIG: Ljubov Kalugina bruker også mye tid på sosiale medier. Etter å ha blitt politietterforsket, tenker hun seg litt bedre om før hun skriver eller deler noe på nettet. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Men politiet etterforsket Kalugina for ekstremisme og for å oppfordre til vold mot menn.

Det synes hun er absurd.

– Denne politiavdelingen skal arbeide med alvorlige økonomiske forbrytelser, med saker som har med terror og internasjonale trusler å gjøre. Også etterforsker de kvinnfolk med stekepanner!

Etterforskningen av Ljubov Kalugina er nå stanset på grunn av en lovendring, og hun håper at påtalemyndigheten skal henlegge saken.

Men omtalen i mediene har ført til at hun har store problemer med å finne arbeid i byen i Sibir.

– Kritikerne misforstår

I mars var flere tusen mennesker samlet i Moskva for å protestere mot to nye lover som regulerer internett.

KAMP: I mars demonstrerte flere tusen mennesker i Moskva mot nye internett-lover. Kritikerne mener at lovene vil føre til streng sensur i Russland. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Den ene slår fast at det er straffbart å fornærme myndighetspersoner, og den andre gjør det forbudt å komme med falske nyheter på nettet.

Demonstrantene frykter at lovene vil bli brukt til å innføre en streng type sensur av ytringer på sosiale medier, og at myndighetene nå kan forby det de ikke liker.

Det russsiske parlamentsmedlemmet Andrej Klisjas er initiativtakeren til de nye lovene om hva som er forbudt på internett.

NRK viser han bildet som Kalugina er etterforsket for. Og artikkelen som Bubejev ble fengslet i over to år for.

Han sier at lovene er brukt feil i de to sakene NRK omtaler.

KRITIKERNE MISFORSTÅR: Parlamentsmedlem Andrej Klisjas mener at de nye lovene ikke vil gi russerne mindre frihet på internett. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Her er det ingenting å etterforske, sier Klisjas.

Han sier det er viktig at lovene tilpasses virkeligheten når det viser seg at de ikke fungerer etter hensikten.

Ifølge parlamentsmedlemmet har loven blitt endret etter initiativ fra presidenten i en av sakene som NRK omtaler.

Men Klisjas understreker at de nye lovene vil føre til mer orden og ikke mindre frihet på internett, og han mener at demonstrantene frykter noe som ikke finnes i lovtekstene.