Kamala Harris rundet av Demokratenes landsmøte tidlig fredag morgen norsk tid ved å formelt akseptere nominasjonen til å bli partiets presidentkandidat.

I talen sin hyllet Harris den amerikanske drømmen og understreket privilegiet av å være amerikaner. My plass ble viet til foreldrenes innvandrerbakgrunn og jobben som påtaleansvarlig og statsadvokat i California.

Harris' prøvde å gjøre to ting i talen, mener USA-ekspert Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo:

– Det første var å fortelle sin historie om hvem hun er til et bredere amerikansk publikum som kanskje ikke kjenner henne så godt enda.

– Det andre var å sette ut en del konkrete politiske forslag.

Kjemper for middelklassen

Harris er blant annet blitt kritisert for å ikke ha en tydelig politikk. Under talen snakket hun blant annet om:

Retten til abort og kvinners rett til å bestemme over egen reproduktiv helse.

At USA vil støtte Nato og Ukraina og samarbeide med allierte mot diktaturer som Iran og Nord-Korea.

At hun vil jobbe for den amerikanske middelklassen, en klasse hun er opptatt av å understreke at hun tilhører. Hun er blant annet kritisk til skatteletter for de rikeste, noe hun kaller en «Trump-skatt».

Fullt hus på Demokratenes landsmøte. Jubelen sto i taket da Kamala Harris var på scenen på landsmøtets siste dag. Foto: ROBYN BECK / AFP

Før valget i 2016 kritiserte Trump Demokratenes kandidat Hillary Clinton for representere den politiske eliten. Joe Biden har på sin side vært topp-politiker i et halvt århundre.

I motsetning Biden og Clinton så er Harris og visepresidentkandidaten Tim Walz relative nykommere i det politiske landskapet, Mener Sofie Høgestøl:

– De kan fortelle en ny historie. For den bredere amerikanske offentligheten er de nye personer.

USA-kjenner Sofie Høgestøl er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved UiO. Foto: Johanna Hauge / NRK

Mange amerikanere har imidlertid stor tillit til Donald Trump når det gjelder økonomi, forteller Høgestøl. Det tror hun kan bli en utfordring for Harris.

Gaza-problem

Demokratene prøver å appellere til folk i sentrum for det politiske spektrumet, mener Are Tågvold Flaten, redaktør i nettstedet Amerikanskpolitikk.no.

– Kamala Harris og Demokratene forsøker å favne litt bredere og presentere henne som en mer moderat kandidat enn det republikanerne omtaler henne som, sier Flaten og fortsetter:

– Hun snakker om realisme, sunn fornuft, at militæret skal være sterkt og den dødeligste kraften i verden. Det var bort fra venstresiden. De vil fremme henne som en kommende president som ikke er redd for å forsvare amerikanske verdier.

Ett annet problem for Harris er imidlertid Israels krig mot Hamas i Gaza. Harris understreket støtten til Israel, men også viktigheten av å få på plass en våpenhvile og palestinernes rett til selvbestemmelse.

Hun står i en vanskelig «spagat» når hun skal prøve å fri til begge sider i en så polariserende konflikt, mener Sofie Høgestøl.

Også USA-kjenner Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita, trakk frem Gaza-krigen som noe som splitter Det demokratiske partiet.

Kamala Harris på Demokratenes landsmøte natt til fredag. Foto: Gabrielle Lurie / AP

Men han mener at landsmøtet har vært en stor seier for partiet og for Harris. Og han lot seg imponere av visepresidentens opptreden:

– Dette satt som et skudd, sier han til NRK:

– Det var så vellykket som det kunne blitt.

Større sjanse for seier

Det har vært fire jubelfylte og stjernespekkede dager på landsmøtet i Chicago i delstaten Illinois. Nesten 4700 demokratiske delegater har vært til stede. Dette var Kamala Harris' første store test siden hun ble visepresidentkandidat.

Hun besto med glans, mener Løkke.

Han legger spesielt stor merke til det store stemningsskiftet i Det demokratiske partiet sammenlignet med tiden etter Joe Bidens presidentdebatt mot Donald Trump i juli:

Civita-rådgiver Eirik Løkke skjuler ikke at han var imponert over Harris på Demokratenes landsmøte- Foto: Hanna Johre

– Etter den katastrofale debatten hadde du et parti som var i fullstendig panikk, krise og som virkelig så mørkt på fremtiden.

– I løpet av én måned, siden Harris overtok, har det snudd til et parti som er fullt av energi, entusiasme og kamplyst. Det kulminerte fullstendig under dette landsmøtet, sier han.

Han mener Demokratene ville tapt valget hvis Joe Biden fortsatt var presidentkandidat. Med Harris har de en sjanse til å vinne i et stadig jevnt løp.

Les også Obama om Harris: USA er klar for et nytt kapittel

– God amerikansk tradisjon

Harris-kampanjen er allerede blitt kjent for å være et pust av optimisme inn i valgkampen. Også i talen sin på landsmøtet var hun opptatt av å trekke frem håp og positive sider ved USA.

Tilnærmingen er en kontrast fra Trump-kampanjen, mener Løkke. Og det kan vise seg effektivt:

– Den kynismen og måten som Trump har holdt på: Folk begynner å bli litt lei, sier Civita-rådgiveren.

– Dette er i god amerikansk tradisjon. I tradisjonen til Ronald Reagan og Barack Obama, som var fra ulike partier, men som begge appellerte til det beste i amerikanere. Og det er det Harris gjør, fortsetter Løkke.

Det var en fullstappet sal på Demokratenes landsmøte i Chicago. Etter Harris' tale ble ballonger sluppet fra taket. Foto: POOL / AFP

Nå er både Demokratenes og Republikanernes landsmøte ferdig. En hektisk valgkamp venter før valget 5. november. Harris' neste store test kommer ved neste presidentdebatt 10. september i Philadelphia.

Det blir spennende å se hvordan Harris vil gjøre det i debatter og intervjuer uten manus, mener Løkke. Harris er blitt kritisert for å ikke stille til intervjuer og svare på spørsmål fra pressen.

– Landsmøtet var siste mulighet til å presentere seg for USA på sin egen måte og definere seg selv. Hun var disiplinert nok til å ikke ta noen intervjuer eller pressekonferanser før det. Det må hun ta nå fremover, sier Løkke.