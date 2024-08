Demokratene er mer samlet enn på lenge, men hvor lenge varer energipillene?

Demokratene surfer ut fra landsmøtet i Chicago med stor entusiasme og patriotisme.

Vi har blitt mer kjent med en fotballtrener som ønsker å bli visepresident, nye politiske stemmer utenfor Washington og presidentkandidaten selv, som fortalte hva som står på spill.

Detaljene i partiprogrammet er fortsatt ikke kjent, men kampanjens slagord er «Frihet». Frihet til å styre over egen kropp og velge egen framtid.

«Verdens største privilegium er å være amerikaner»

I natt ble hun hyllet som partiets ubestridte leder og samlingspunkt og hun kom med noen frempek på hvordan politikken hennes vil se ut.

«Jeg ser et USA der vi bryr oss om hverandre. Passer på hverandre, og ser at vi har mye mer til felles enn som skiller oss», sa Harris i sin tale til landsmøtet i natt.

For dette landsmøtet har handlet om å samle seg, mobilisere og se fremover.

Det ble tydelig ganske tidlig at der Trump-kampanjen ønsker å se bakover, og gjenskape noe som en gang var i USA, så ønsker Harris å se fremover.

En ting hun ikke nevnte var det historiske ved kandidaturet: Hun kan bli USAs første kvinnelige president, men valgte å fokuserte på utfordringene USA står overfor.

Hun rammet imidlertid talen inn i sin egen livshistorie, om moren som kom til USA som innvandrer 19 år gammel fra India.

Harris gikk langt i å love skattelette til middelklassen, få gjennom en ny sikkerhetslov og ga klar og tydelig støtte til Ukraina og Nato. Hun gikk også langt i sin støtte til det palestinske folk, og fikk enorm jubel fra salen for det siste.

Demonstrasjonene som forsvant

Før landsmøtet i Chicago var det mye skriverier og fokus på de mange og unge demonstrantene utenfor konferansesalen. Innenfor dørene var det mindre høylytte protester.

Enkelte delegater på landsmøte protesterte mot USAs rolle i Midtøsten. Dette er det mest synlige og følelsesladde spørsmålet hvor partiet ikke er forent. Et tema Harris tok tak i natt som viste med all tydelighet den vanskelige balansegangen hun står i. Mellom å støtte Israel sin rett til å forsvare seg og fordømme krigføringen på Gaza.

Det kom også et tydelig signal fra arrangementskomiteen: Ingen av Palestina-aktivistene fikk taletid på møtet. Dette drev noen av dem lobbyvirksomhet for å få helt fram til siste dag av møtet.

Festen er over

Landsmøtefesten er over i begge partiene. Nå handler det om å brette opp ermene.

Vitaminpillene er delt ut.

Partiene har to ulike versjoner og visjoner for USA.

Dagens målinger tyder på at det blir et jevnt valg.

I fire dager har demokratene hyllet president Joe Biden, stilt seg bak Kamala Harris og hakket på Donald Trump.

En ting som kan være nytt av året er visepresidentenes rolle.

Det er ikke ofte de spiller en synlig og så viktig rolle. I år kan det endre seg.

Flere av vippestatene som kan avgjøre valget, ligger i Midtvesten. Begge visepresidentkandidatene, Tim Walz og JD Vance, skal appellere til de samme velgerne.

De to har ulike tilnærminger. De er blant annet begge opptatt av å være familiemenn og å stå for familiepolitikk, men på veldig ulike måter. Vance er opptatt av å beskytte den heterofile kjernefamilien og av strenge abortlover. Walz har kjempet for skeives rettigheter og fortalte i landsmøtetalen sin om hvordan han og kona fikk barn ved hjelp av fertilitetsbehandling, Det er en type medisinsk hjelp strenge abortlover truer i noen delstater.

Fremover

Denne uka har tilhørt demokratene. Donald Trump har holdt folkemøter og forsøkt å ta oppmerksomheten hver dag, uten at det har gitt store overskrifter.

Men allerede fredag er det ventet at Robert F. Kennedy Jr. trekker seg som uavhengig presidentkandidat.

Kennedy står på stemmeseddelen i 19 av USAs 50 delstater, og har ingen vei til Det hvite hus. Det har vært uklart om han ville ha tatt stemmer fra Trump eller Harris. Men han kunne ha vippet valg, og i det som trolig blir et veldig jevn kamp, er alle stemmer kjærkomne for begge partier.

Nå er det store spørsmålet hvor lenge energien og bølgen varer. For i amerikansk valgkamp kommer hverdagen raskt tilbake og er det en ting denne sommeren har lært oss: Ting snur fort.