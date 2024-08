I beste sendetid torsdag kveld amerikansk tid lot Harris og visepresidentkandidat Tim Walz seg intervjue på CNN.

Programleder Dana Bash åpnet intervjuet med å spørre Harris om hva hun vil gjøre på sin første dag som president i Det hvite hus.

Harris gikk rett på en svært viktig sak for millioner av amerikanere. Deres egen lommebok.

– En av mine viktigste prioriteringer er å gjøre det vi kan for å støtte og styrke middelklassen. Når jeg ser på ambisjonene og målene til det amerikanske folk, så tror jeg at folk er klare for en ny vei fremover, sa Harris.

I intervjuet benyttet Harris muligheten til å prøve å samle amerikanerne. Presidentkandidaten sa nemlig at hun vil ha en republikaner med seg inn i Det hvite hus, dersom hun skulle bli valgt.

– Når viktige beslutninger tas tenker jeg det er viktig å ha folk rundt bordet med ulike syn og erfaringer. Jeg tror det ville vært en fordel for det amerikanske folk å ha en republikaner i kabinettet.

Hun vil likevel ikke komme med noen navn.

– Jeg har 68 dager igjen før valget, så jeg setter ikke vogna foran hesten, sier Harris til kanalen.

Ikke stilt til intervju

Helt siden hun ble annonsert som Demokratenes presidentkandidat har hun høstet mye kritikk for ikke å ta imot spørsmål fra pressen eller stille til intervju. Det er spesielt Donald Trump og hans visepresidentkandidat J.D. Vance som har stått for mye av denne kritikken.

Kamala Harris klemmer grandniesen Leila Ajagu under avslutningen av demokratenes landsmøte i Chicago. Foto: AFP

For øyeblikket er det nærmest dødt løp mellom kandidatene. En fersk meningsmåling fra Wall Street Journal viser at Harris har en oppslutning på 48 prosent, mens Trump har 47 prosent.

Med en feilmarginen på 2,5 prosent er det nærmest umulig å si hvem som leder.

Det var derfor knyttet stor spenning til Harris sin opptreden. Spesielt når det gjelder hennes løsninger på de økonomiske spørsmålene og dyrtiden mange amerikanere opplever.

Dette er et av det politiske temaene mange mener kommer til å avgjøre valget. Det er også et tema som Trump har størst troverdighet på blant de amerikanske velgerne.

Harris har fått kritikk for kun å holde forberedte taler, og ikke la seg intervjue. Foto: ANDREW HARNIK / AFP

Harris på sin side har «arvet» mange amerikaneres negative oppfatning av president Joe Bidens økonomiske politikk. De har begge blitt beskyldt for ikke å forstå vanlige folks problemer.

Det later det til at hun har tatt inn over seg.

Vil bruke offentlige midler

Gjennom valgkampen så langt har hun nemlig snakket varmt om å bruke store offentlige summer for å øke konkurransen i dagligvarebransjen og hindre den store maktkonsentrasjonen i markedet.

Hun har også tatt til orde for å innføre en føderal lov som forbyr overprising. Tanken er å hindre at enkelte butikker utnytter kriser til å heve prisene unødvendig mye.

Alt dette håper Harris skal bidra til å hindre ytterligere prisstigning på matvarer, og kanskje til og med senke prisen på viktige basisvarer.

Fakta om Kamala Harris Født 20. oktober 1964 i Oakland i California.

Har indisk mor og jamaicansk far. Moren var kreftforsker, faren professor i økonomi.

Gift med advokaten Douglas Emhoff, som er jødisk. Kalles «Momala» av sine to stebarn, Cole og Ella.

Utdannet jurist fra Howard University i Washington D.C. og University of California.

Ble statsadvokat i San Francisco i 2004.

Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2010, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble senator for Demokratene.

Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden.

Har som senator blant annet arbeidet for helsereform, strengere våpenlover og progressiv skattereform.

Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i USAs høyesterett.

Ble den første kvinnen, den første med afroamerikansk bakgrunn og den første med indisk bakgrunn som er visepresident i USA.

Et annet tema som er viktig for mange amerikanere er muligheten til å kjøpe et sted å bo. Her har Harris tidligere nevnt at hun ønsker å bruke mye statlige midler på å bygge 3 millioner nye hjem til amerikanere.

Hun har også snakket varmt om en økonomisk engangs-støttepakke til førstegangskjøpere på 25.000 dollar. Som skal brukes til å betale ned boliglån.

Harris har gjennom sin valgkamp så langt argumentert for en politikk som er en blanding av statlig inngripen og hjelp for å heve kjøpekraften til den amerikanske middelklassen.

Et eksempel på dette er hennes familiepolitikk, der hun lokker barnefamilier med skattelette og vil gi nyfødte en engangssum på 6000 dollar.

I løpet av neste uke vil Harris også annonsere en skattepakke for små, nyoppstartede bedrifter. Det fortalte hun under et valgkamparrangement i Savannah torsdag.

Hvordan skal det finansieres?

Men det store spørsmålet er hvordan alt dette og mer til skal finansieres.

New York Times har regnet seg frem til at det hun har foreslått så langt vil heve den amerikanske statsgjelden med 1,7 billion dollar det neste tiåret. Altså fryktelig mye penger.

Her har Harris vært ganske vag, men har sagt at hun ønsker å beholde Biden sitt skattetrykk på store selskaper og superrike.