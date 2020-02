Juryens dom over Harvey Weinstein: – Skyldig

Weinstein er funnet skyldig i å ha voldtatt en kvinne og for seksuelle overgrep mot en annen. Han var tiltalt for fem forskjellige forhold, og ble altså funnet skyldig i to av sakene.

Etter fem dagens diskusjon kom juryen fram til kjennelsen.

Weinstein ble frikjent for anklagene om å ha brukt sin posisjon til å forgripe seg mot flere kvinner som han hadde makt over. Selv har han beklaget sin oppførsel, men hevdet at han ikke har gjort noe ulovlig.

Weinstein ble pågrepet og satt i varetekt så fort kjennelsen var lest opp. Selve straffeutmålingen blir kjent 11. mars.

Weinsteins forsvarere har varslet at de vil anke dommen, melder AFP.

Rettssaken mot Harvey Weinstein blir kalt tidenes symbolsak i rettssystemet av NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes. Dette er det amerikanske rettssystemets møte med #metoo, og nå har 12 edsvorne jurymedlemmer avgjort Weinsteins skjebne.

Kulturkommentator Agnes Moxnes kommenterer at juryen har funnet Harvey Weinstein skyldig. Du trenger javascript for å se video. Kulturkommentator Agnes Moxnes kommenterer at juryen har funnet Harvey Weinstein skyldig.

Grunnleggeren av metoo-kampanjen, Tarana Burke, takket alle som har stått fram i denne saken, da kjennelsen var klar.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tiltalt for voldtekt og tvang

Weinstein var tiltalt for å ha voldtatt en kvinne på et hotellrom i New York i 2013, og for å ha tvunget en produksjonsassistent til oralsex i 2006. Tiltalen omfattet blant annet voldtekt, grov seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Men Weinstein-saken er større enn som så.

I 2017 kom det frem at Weinstein, som tidligere var en av de mektigste personene i amerikansk film, har betalt flere kvinner for å tie om seksuell trakassering og overgrep.

Etter dette har mer enn 80 kvinner stått frem og beskyldt Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Blant kvinnene som har stått frem, er blant annet superstjerner som Angelina Jolie, Uma Thurman og Gwyneth Paltrow.

Se dokumnetar: Harvey Weinsteins fall

Nektet straffskyld

I sin sluttprosedyre la aktor Joan Illuzzi vekt på at saken handler om makt, manipulasjon og misbruk, og at Weinstein mangler empati. Hun sa videre at Weinstein selv mente han var så mektig at kunne komme unna med å behandle unge kvinnelige skuespillere etter en bruk og kast-filosofi.

Advokat Donna Rotunno og Harvey Weinstein. Foto: Johannes Eisele / AFP

– Tiltalte kjørte bare brutalt over verdigheten og livene til disse kvinnene, og han undervurderte dem, sa aktor ifølge Reuters.

Weinstein har hele tiden nektet straffskyld ettersom han hevder at den seksuelle omgangen med kvinnene var frivillig.

Forsvarer Donna Rotunno sa i sluttprosedyren at kvinnene som har kommet med beskyldningene, ikke er til å stole på.

– De skaper et univers der de fratar kvinner sunn fornuft, selvråderett og ansvar, sa hun i sluttprosedyren.

Weinstein er også siktet for overgrep av påtalemyndigheten i Los Angeles. Der anklages ham for å ha voldtatt en kvinne og for å ha begått seksuelt overgrep mot en annen i forbindelse med Oscar-utdelingen i 2013.

Hør NRK Oppdatert om Harvey Weinstein: