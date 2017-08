Jente drept da bil kjørte inn i pizzarestaurant ved Paris

Fransk politi bekrefter at personbilen med overlegg kjørte opp på fortauet og inn i en restaurant i småbyen Sept-Sorts, nær La Ferté sous-Jouarre i departementet Seine-et-Marne, 65 km øst for den franske hovedstaden.

12 skadet, blant dem broren

Fire personer er livstruende skadet, og åtte andre har fått mindre alvorlige skader, opplyser franske myndigheter.

Blant de skadde er den omkomne jentas bror, opplyser politiet.

Alderen på den drepte jenta ble først oppgitt å være åtte år, men senere er det korrigert til 13 år.

– Kjørte med vilje opp på fortauet

Bilen skal ha kjørt med stor fart opp på fortauet, videre opp på restaurantens terrasse, og fortsatt inn i restaurantens fremste del, hvor den traff flere spisegjester. Hendelsen skjedde rundt kl. 20.30 mandag kveld mens terrassen var full av spisegjester.

Alle de skadde skal ha sittet i uterestaurant-delen, skriver flere franske medier.

Sjåføren er arrestert. Han oppgis å være 39 år.

Ifølge den franske TV-kanalen BFM sier talsmannen Pierre-Henry Brandet i Innenriksdepartementet at 39-åringen skal ha forsøkt å ta sitt eget liv sist uke.

Reuters siterer talsmannen på at det ikke er noe som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep.

SPERRET: Området rundt pizzerien i Sept-Sorts ble sperret av, og trafikken omdirigert. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Politiet tror han handlet alene

En talsmann for politiet sier til nyhetsbyrået AP at sjåføren er mentalt ustabil, og at han ikke er tidligere straffedømt. Talsmannen sier at politiet ikke leter etter medskyldige.

Omstendighetene rundt hendelsen skal etterforskes, men det er altså ikke noe som så langt tyder på at sjåføren har et politisk eller islamistisk motiv.

Frankrike har vært rammet av en serie terrorangrep det siste året, hvor av flere har vært utført med kjøretøy. Sist uke kjørte en mann inn i en gruppe soldater nord for Paris og skadet seks.

Mest kjent er terrorangrepet i Nice hvor en mann kjørte ned et stort antall mennesker med en lastebil på strandpromenaden under feiringen av den franske nasjonaldagen 14. juli i fjor. 86 mennesker døde i terrorangrepet.