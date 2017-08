Seks soldater påkjørt i Paris: Mann pågrepet etter bilangrepet

De franske sikkerhetsstyrkene har skutt, og arrestert en mann som er mistenkt for å stå bak et angrep på en gruppe soldater onsdag morgen i en forstad i Paris, ifølge AFP.

Mannen som skal være i slutten av 30-årene, ble fanget på motorveien nord for den franske hovedstaden i et kjøretøy som mistenkes å være brukt til å kjøre inn i soldatene, ifølge AFP.

APs kilder mener det er for tidlig å si hvorvidt det er snakk om føreren av bilen som kjørte ned soldatene onsdag, skriver NTB.

Ingen av soldatene skal være livstruende såret.

Soldatene ble påkjørt av en bil i forstaden Levallois-Perret utenfor Paris like etter klokken 8 i morges.

Forstaden, som er en av de velstående forstedene til Paris, ligger nordvest rett utenfor den franske hovedstaden.

– Ventet på soldatene

– Det er ingen tvil om at det var en villet handling, sier ordfører i forstaden, Patrick Balkany, til BFM TV, ifølge Reuters tidligere torsdag.

Han opplyser at soldatene ble påkjørt av en BMW som først hadde stått parkert i en bakgate, da de var på vei ut på patrulje fra kasernen.

Balkany mener sjåføren hadde stått og ventet på soldatene.

– Bilen akselererte fort da soldatene kom ut av kasernen, sier Balkany.

Påtalemyndigheten i Paris opplyser at antiterrorpolitiet nå etterforsker saken.

SÅRET: Seks soldater er såret etter at de ble påkjørt av en bil i den velstående forstaden Levallois-Perret rett utenfor Paris ved 8-tiden i morges. Foto: THIERRY CHAPPE / AFP

Forsvarsministeren: – Feig handling

Den franske forsvarsministeren Florence Parly fordømmer hendelsen og kaller det en feig handling.

– Den svekker på ingen måte soldatenes innsats for det franske folk, sier Parly.

Soldatene er en del av sikkerhetsstyrken Opération Sentinelle, en antiterroroperasjon som gjennomføres av det franske forsvaret i etterkant av terrorangrepene i Paris i januar 2015, for å skjerpe sikkerheten og beskytte utsatte områder.

En talsperson for fransk politi sier ifølge AP at sjåføren åpenbart siktet på soldatene, men at motivet ennå ikke er klart.

– UAKSEPTABELT: Ordføreren i Paris-forstaden Levallois-Perret sier at påkjørselen utvilsomt var en villet handling. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Stakk av fra åstedet

Sjåføren av bilen stakk av fra stedet etter påkjørselen, og politiet har nå pågrepet en mann som mistenkt.

– Dette er en uakseptabel aggresjon. Jeg synes det er skammelig, sier ordfører i Levallois-Perret, Patrick Balkany, ifølge France Info.

Ordfører i Paris, Anne Hidalgo, uttrykker sin støtte på Twitter og skrev tidligere onsdag at hun håpet den som sto bak ville bli pågrepet raskt.

