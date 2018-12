Flere arrestert etter bråk ved Mexico-grensen

En talsmann for det amerikanske grensepolitiet, Eduardo Olmos, bekrefter arrestasjonene. Han forteller til flere nyhetsbyråer at 31 av personene er arrestert for å ha tatt seg ulovlig inn på et område kontrollert og bevoktet av myndighetene.

I tillegg er en person pågrepet for å ha angrepet en politimann.

Personene demonstrerte mot USAs asylpolitikk og viste sin støtte til migrantkaravanene som har ankommet Mexico og som ønsker opphold i USA.

Blant de arresterte ved grensen er det flere religiøse aktivister. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Om lag 300 personer deltok i demonstrasjonen som fant sted i området mellom de to grensebyene San Diego og Tijuana. Flere av dem er sentrale ledere i ulike trossamfunn. Det skal ha vært både kristne og muslimer blant deltakerne.

Amerikanske grensevakter arresterte flere personer ved grensen mot Mexico. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Demonstrantene ønsket å vise sin støtte til tusenvis av migranter som oppholder seg i den meksikanske grensebyen Tijuana. De har gått i den såkalte karavanen gjennom Mexico. De fleste av dem har reist fra fattigdom og gjengvold i El Salvador, Guatemala og Honduras.

De ønsker å starte et nytt liv i USA. President Donald Trump har omtalt situasjonen som en «invasjon» og sendt 5800 soldater til grensen.

LES OGSÅ: – Vi håper ved Gud at vi slipper inn

Påsatt håndjern

En fotograf fra nyhetsbyrået Associated Press sier han så flere mennesker bli satt i håndjern av grensepolitiet. Demonstrasjonen var organisert av American Friends Service Committee, en religiøs gruppe tilknyttet kvekerne.

De sier 30 personer ble pågrepet og satt i varetekt for å forsøke å gå mot grensen til Mexico for å tilby migrantene «en velsignelse nær grensemuren».