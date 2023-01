Italiensk mafiaboss pågrepet

Italiensk politi har arrestert Matteo Messina Denaro, mafiasjefen som var landets mest ettersøkte person. Det skriver Reuters mandag.

Militærpolitiet Carabinieri bekrefter pågripelsen, som skjedde i byen Palermo på Sicilia. Mafiabossen ble pågrepet på en legeklinikk for psykiatrisk behandling.

ETTERLYST: I 30 år har Matteo Messina Denaro vært på flukt. Her er et gammelt bilde fra italiensk politi. Foto: Italiensk politi / AP

Det italienske mediet La Repubblica melder at han ble ført inn i en svart militærbil klokken 09.35.

Messina Denaro (60) påstås å være sjef for den sicilianske Cosa Nostra-mafiaen. Han har vært på flukt helt siden 1993, altså i 30 år.

Han ble dømt til livstid i fengsel i 2020.

Dommen fikk han for medvirkning til to drap på politifolk, og medvirkning til tre bombeangrep i Firenze, Milano og Roma i 1993.

POLITI: Her er Matteo Messina Denaro pågrepet av politiet mandag morgen. Foto: AFP

Playboy

Ifølge politiet var Denaro fremdeles i stand til å gi ordre til mafiaen vest på Sicilia så sent som i september 2022, skriver NPK.

Politiet sa i 2018 at det bare var et tidsspørsmål før Denaro ville bli tatt.

STATSMINISTRER: Giorgia Meloni takker for politiets innsats med å pågripe mafiabossen. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Han har blitt karakterisert som en hensynsløs playboy-mafioso. Han var kjent for å like å vise seg sammen med vakre kvinner, å kjøre Porsche og andre raske biler.

Italias statsminister Giorgia Meloni er takknemlig for politiets innsats.

– Det er en stor seier for staten som viser at den ikke gir opp i møtet med mafiaen. I kjølvannet av årsdagen for arrestasjonen av Totò Riina, blir en annen leder for organisert kriminalitet, Matteo Messina Denaro, stilt for retten.

– Det var på tide

EKSPERT: Elisabetta Cassina Wolff mener det er en viktig triumf for staten at mafiabossen er tatt. Foto: UiO

Også Italia-ekspert her i Norge, Elisabetta Cassina Wolff, sier det er en viktig triumf.

– Det var på tide. Jeg er glad for dette, og det samme er veldig mange italienere. Dette er gode nyheter og en seier for den italienske staten.

Men hun legger til:

– Dette betyr ikke slutten for den italienske mafiaen, men det er et viktig skritt for å bli kvitt mafiaen en gang for alle.

Tiår på etterforskning

Etterforskere brukte flere tiår på å søke i hjemmene og virksomhetene til mafiasjefens kjente allierte på øya. Det skriver AFP.

De så spesielt etter gjemmesteder i grotter, huler eller til og med bunkere inne i bygninger hvor mannen med kallenavnet «Diabolik» kunne skjules.