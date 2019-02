Piervincenzi, som arbeider for TV-programmet Popolo Sovarano, var onsdag i Pescara ved Adriaterhavet.

Sammen med filmskaperen Sirio Tomassi og journalisten David Chierchini skulle de lage en reportasje om kriminelle klaner som selger heroin og kokain i Abruzzo-området, skriver det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Teamet ble angrepet av tre menn i 20-årene. Piervincenzi fikk en knyttneve i ansiktet, før de to andre ble angrepet.

– Heldigvis fikk jeg bare et blått øye, etter at jeg fikk en knyttneve i øyenbrynet. Det var verre for Sirio Tomassi som endte på akuttmottaket i Roma etter å ha blitt slått i ryggen og David Chierchini som ble skadet i beinet, sier Piervincenzi til Il Messaggero.

Roberto Spada ble dømt til seks års fengsel etter at han skallet ned journalisten Daniele Piervincenzi. Foto: RAI

Fikk brukket nesen

Det er andre gang på to år Piervincenzi blir angrepet mens han er på jobb som journalist.

7. november 2017 skulle han intervjue Roberto Spada, et medlem av mafiafamilien som kontrollerer Romas havneby, Ostia.

Spada hadde sagt ja til å la seg intervjue for «å vise at han ikke var redd for kamera», skriver Italian Insider.

Daniele Piervincenzi fikk brukket nesen da han ble angrepet i 2017. Foto: RAI

Da Piervincenzi begynte å presse ham rundt han støtte til det nyfascistiske partiet CasaPound, reagerte Spada kraftig.

Han nikket til Piervincenzi så han brakk nesen. Deretter gikk han til angrep på journalisten og kameramannen Edoardo Anselmi med kølle.

Både Spada og hans livvakt ble i juni dømt til seks års fengsel for angrepet.

Roberto Spada (andre fra høyre) utenfor politihovedkvarteret i Ostia etter angrepet på Daniele Piervincenzi i november 2017. Foto: Massimo Percossi / AP

Like farlig som Russland

De to angrepene mot Piervincenzi er en del av en skremmende utvikling i Italia, ifølge en rapport fra Europarådet om trusler mot pressefriheten i Europa som ble offentliggjort tirsdag.

I rapporten går det frem at antall rapporten tilfeller av trusler og vold mot journalister i Italia ble tredoblet fra 2017 til 2018.

Italia hadde i fjor like mange innrapporterte tilfeller som Russland.

Til sammen lever nå 21 italienske journalister under permanent politibeskyttelse, etter at de er blitt truet av mafiaen.

I tillegg til mafiaen trekkes trusler fra nyfascister frem i rapporten. Angrepet fra Roberto Spada i 2017 viser hvordan mafia og nyfascister i noen tilfeller går sammen.

Roberto Saviano har siden 2006 måtte leve under politibeskyttelse etter sine avsløringer av Camorraen. Nå står han i fare for å miste beskyttelsen. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Trusler fra politikere

Flertallet av fjorårets hendelser skjedde etter Italia fikk ny regjering i juni.

Rapporten peker på at de to visestatsministrene, Luigi Di Maio fra Femstjernersbevegelsen og den lederen for det høyrevridde, Lega Matteo Salvini, begge jevnlig angriper media i sine taler.

Salvini har for eksempel truet med å fjerne politibeskyttelsen fra Roberto Saviano, den verdenskjente journalisten og forfatteren som er truet på livet etter sine avsløringer av mafiaen i Napoli.

Det italienske journalistforbundet sier i rapporten at den konstante fiendtlige retorikken fra regjeringsmedlemmer og politikere fra regjeringspartiene utgjør en ny trussel mot journalistene.