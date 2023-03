– Prosessen må stoppes, for sikkerheten til Israel og for våre sønner og døtre, sier forsvarsministeren.

– Dette har jeg ikke tenkt å være med på, sier Yoav Gallant som blant annet er sitert av Reuters.

Gallant sier at protestene som har preget landet utgjør en umiddelbar fare for statens sikkerhet.

– Sinne, smerte og misnøye vokser i alle retninger, med en styrke som jeg aldri har sett maken til.

Store demonstrasjoner mot regjeringens plan om å endre maktbalansen mellom rettsvesenet og politikerne har preget Israel i lang tid. Bildet er fra en demonstrasjon i Jerusalem 20. februar. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

– Den dype splittelsen siger inn i avdelingene i forsvaret vårt også. Dette utgjør en klar trussel mot Israels sikkerhet.

– Hvis bare én side vinner, enten det er på gata eller inne i Knesset, så er staten Israel den store taperen, advarte han.

Yoav Gallant skal ha vært under press, men valgte å kritisere Netanyahu. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Det var i en TV-tale lørdag kveld at forsvarsministeren Yoav Gallant ba statsministeren om å stoppe den kontroversielle loven.

Forsøkt presset til taushet

Torsdag var Gallant under et voldsomt press fra statsministeren om ikke å kritisere reformplanen.

Det førte til at en tillyst pressekonferanse ble avlyst.

– Presset fra Netanyahu varte i kun 48 timer, skriver den israelske avisen Haaretz lørdag.

Avisen skriver videre at forsvarsministeren utsatte sin TV-tale fra torsdag til lørdag kveld etter press om å tie.

Appellen fra forsvarsministeren om å skrinlegge eller i det minste utsette reformen, kan være en oppvåkning for statsministeren, skriver avisen.

Minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, ber statsministeren om å sparke forsvarsministeren. Foto: Abir Sultan / AP

Haaretz mener striden som pågår tar oppmerksomheten bort fra viktige saker.

– Iran holder på å utvikle en atombombe, men Netanyahu har all sin oppmerksomhet rettet mot noe helt annet, skriver Haaretz.

– Bør sparke forsvarsministeren

Det er spenninger langt inn i regjeringskontorene som følge av den omstridte reformplanen som skal gjøre det lettere for politikerne å velge høyesterettsdommere.

Gallant er den første statsråden som går ut offentlig og kritiserer Netanyahus plan.

Minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, ber statsministeren om å sparke forsvarsministeren, skriver Reuters.

Ben-Gvir skal tilhøre ytterste høyre fløy i Netanyahus regjering.

Opposisjonen hyller forsvarsministeren

Opposisjonsleder Yair Lapid hyller forsvarsministerens utspill og kaller det et modig steg.

Opposisjonsleder Yair Lapid hyller forsvarsministeren. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Lapid sier at han er klar til å forhandle med regjeringen om hvordan den omstridte planen som vil gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolen, kan stanses.

Loven innebærer blant annet at parlamentet skal kunne overprøve avgjørelser fra Høyesterett og at politikere skal ha større innflytelse over nominasjoner av dommere til samme domstol.

En demonstrant i fangedrakt og med Netanyahu-maske mener statsministeren hører hjemme bak lås og slå. Fra en demonstrasjon utenfor Knesset 24. september i 2020. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Den beskytter også Netanyahu juridisk under rettssaken hvor han er anklaget for korrupsjon, skriver NTB.

Store demonstrasjoner med titusenvis av deltakere har vært holdt hver lørdag i tre måneder.

En demonstrant arrestert under en protestaksjon mot den planlagte rettsreformen i Tel Aviv 23. mars. Foto: JACK GUEZ / AFP

Ifølge israelske medier deltok over 100.000 mennesker i en gigantisk demonstrasjon i Tel Aviv lørdag. De ble blant annet møtt av politi utstyrt med skjold, køller og vannkanoner.

Møtt av demonstranter i utlandet

Statsminister Benjamin kan knapt bevege seg uten å bli møtt av sinte demonstranter både i hjemlandet og ute i verden.

Denne uka gjestet han den britiske statsministeren i Downing Street i London. Tusener av demonstranter møtte opp med slagord og plakater og krevde at han må gå av eller skrinlegge den omstridte reformen.

Uken før var Netanyahu i Italia og Tyskland. Ifølge flere israelske medier nektet flere flyvere i El Al å fly statsministeren i protest mot planen hans.

Det kommer også meldinger om at mange israelere nå ikke vil møte opp på repetisjonsøvelser i protest mot reformplanen. Israels forsvar er avhengig av reservister som øver regelmessig.

Haaretz skriver at luftforsvaret er svekket fordi piloter som skulle vært inne på repetisjonsøvelser, nekter å møte opp.

Stadig flere reservister mener regjeringens plan er en trussel mot landets demokrati.