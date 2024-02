Det er første gang har Israel sier når de eventuelt vil sende soldater inn i Rafah.

Det er medlem av Israels krigskabinett, Benny Gantz, som søndag advarte om at med mindre Hamas frigjør alle gisler som holdes i Gaza innen 10. mars, vil de sette i gang en offensiv mot Rafah.

– Verden skal vite det, og Hamas-lederne skal vite det: Hvis ikke gislene våres er hjemme innen ramadan, vil kampene fortsette, også i Rafah-området, sa Gantz ifølge flere medier, deriblant BBC.

Den muslimske høytiden ramadan begynner søndag 10. mars.

Advarer Israel

Omtrent to tredeler av Gazastripens samlede befolkning holder nå til i den sørlige grensebyen, som er den mest sentrale kanalen for humanitær hjelp via Egypt.

Ifølge internasjonale hjelpeorganisasjoner, som Leger uten grenser og Røde Kors, er over 1,5 millioner palestinere samlet i område på størrelse med Nesodden.

– Det er klart vi er redde. Vi har med oss gamle og syke. Vi har flere barn med oss. Hvor skal vi reise? sa Ahlam Abu Ida til NRK sitt team i Gaza sist uke.

Palestinske folkemengder prøver å kjøpe brød fra et bakeri i Rafah. Internasjonale hjelpeorganisasjoner sier at Gaza lider under mangel på mat, medisiner og andre grunnleggende forsyninger som et resultat av krigen mellom Israel og Hamas. Foto: AP

Selv om det foreløpig ikke er noen israelske styrker i byen, driver Israel regelmessig bombing og luftangrep rundt byen.

Egypt og noen andre arabiske land har gjentatte ganger advart om at en israelsk offensiv i Rafah vil risikere å presse mange palestinere inn i Egypt – noe de anser som uakseptabelt.

Saudi-Arabia har varslet «svært alvorlige konsekvenser» hvis Rafah blir stormet, ifølge BBC.

Siste uke ba USAs president Joe Biden Israels statsminister Benjamin Netanyahu innstendig om å ikke gjennomføre en bakkeinvasjon av Rafah.

– Den store militæroperasjonen i Rafah bør ikke gjennomføres uten en klar plan for å sikre tryggheten til mer enn en million mennesker som holder til der, sa Biden fra talerstolen sist onsdag.

– Vil minimere sivile tap

Benny Gantz, som kom med kunngjøringen søndag, er tidligere sjef for den israelske hæren, justisminister, forsvarsminister, og han sitter nå i Israels krigskabinett. Kabinettet ble opprettet etter Hamas-terrorangrepet i Israel 7. oktober. 2023.

Under sin tale søndag la Gantz til at Israel ville handle på en «koordinert måte, og legge til rette for evakuering av sivile i dialog med våre amerikanske og egyptiske partnere for å minimere sivile tap».

Hamas holder fortsatt rundt 130 gisler i Gaza, mener Israel. Det er imidlertid usikkert hvor mange av dem som er døde.

Tidligere sjef for den israelske hæren, justisminister og forsvarsminister Benny Gantz. Foto: Reuters

Kunngjøringen fra Benny Gantz er ennå ikke bekreftet av den israelske regjeringen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de som ber landet om ikke å gå inn i Rafah, ber Israel «tape krigen» mot Hamas.

Han slår også fast at en bakkeoperasjon i Rafah vil skje uavhengig av om en avtale om løslatelse av gisler blir inngått.

– Selv om vi oppnår det, vil vi gå inn i Rafah, sa han da snakket på israelsk TV lørdag.