IS hevder de står bak terrorangrepet på Sri Lanka

Det er nyhetsbyrået AP som melder at de har fanget opp informasjon om at terrorgruppen IS sier den påtar seg ansvaret for angrepene på Sri Lanka 1. påskedag.

Meldingen er lagt ut på propagandanettstedet Amaq, men legger ikke fram bevis for at dette stemmer.

IS tar ofte på seg ansvaret for terrorangrep rundt om i verden, uten å legge fram bevis for at dette stemmer.

I meldingen står det at«de som gjennomførte angrepet rettet mot innbyggere fra koalisjonen og de kristen på Sri Lanka, er soldater i den Islamske staten». Med koalisjonen menes trolig de landene som har deltatt i kampen mot IS i Syria og Irak, blant dem USA, Frankrike og Storbritannia.

På sosiale medier har det i dag på sider som har tilknytning til radikale islamske grupperinger, blant annet Den islamske staten IS, blitt lagt ut et bilde av tre personer som som angivelig skal ha tiljknytning til terrorangrepene på Sri Lanka.

Men i følge flere av dem som følger med på disse sidene er det så langt ingen, heller ikke personer som sier de har tilknynting til IS, som har påtatt seg ansvaret for angrepene. '

Tidligere tirsdag sa den srilankiske innenriksministeren Ruwan Wijewardene at angrepene 1. påskedag trolig var en hevn for terrorangrepene i Christchurch på New Zealand i mars.

Ifølge politiet på Sri Lanka så mislyktes et angrep på et fjerde hotell.