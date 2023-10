Armita Geravand har de siste ukene ligget i koma på et sykehus i Teheran.

Tidligere denne uken ble det meldt av statskontrollerte iranske medier at hun var hjernedød.

Den 16 år gamle jenta skal ha blitt angrepet av moralpolitiet på en T-bane. De skal angivelig ha angrepet henne fordi hun ikke hadde på seg hijab.

Overvåkningsvideo skal vise deler av hendelsen. Videoen viser en person som blir båret ut av T-banen.

Overvåkningsvideoen ble publisert av det iranske statlige nyhetsbyrået Irna. NRK kan ikke verifisere hvorvidt videoen er redigert eller klippet i. Du trenger javascript for å se video. Overvåkningsvideoen ble publisert av det iranske statlige nyhetsbyrået Irna. NRK kan ikke verifisere hvorvidt videoen er redigert eller klippet i.

Opptakene viser ikke hva som skal ha skjedd inne på T-banen. Videoen viser heller ikke tydelig om dem som er videoen har på hodeplagg.

Statlige medier i Iran hevder årsaken til skadene er at jenta fikk et blodtrykksfall og deretter slo hodet inne i en vogn på metroen i Teheran.

Menneskerettighetsgruppe sier moralpolitiet angrep

Menneskerettighetsgruppen Hengaw, som holder til i Norge, publiserte en rapport om Geravand i oktober.

Rapporten konkluderer med at hun fikk skadene som følge av angrep fra moralpolitiet. Ifølge rapporten fikk hun heller ikke lov til å ha besøk av sine nærmeste på sykehuset.

Foreldene skal i tillegg har vært under «ekstrem kontroll». Dette for å hindra at informasjon ble publisert.

Bildet skal vise Armita Garavand på sykehus. Foto: Hengaw

Minner om Amini-dødsfallet

Geravands dødsfall kommer litt over et år etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i Teheran.

Dødsfallet utløste en massive protestbølge som ble slått ned på med hard hånd av regimet. Over 500 mennesker er drept, ifølge menneskerettighetsgrupper.

Narges Mohammadi mottok årets Nobels fredspris i år.

Nobelkomiteens begrunnelse for utgivelsen var blant annet at hun kjemper for kvinners rettigheter i Iran.

I Iran møter kvinner systematisk diskriminering i både lov og praksis. De er behandlet som annenrangs borgere, spesielt når det gjelder ekteskap, skilsmisse, barnefordeling, arv og politisk kontor, ifølge Amnesty.