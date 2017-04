Iran Human Rights: Minst 172 mennesker henrettet i år

– Når internasjonale medier er til stede for å dekke valget, blir myndighetene ekstra forsiktige. Det er nesten ingen henrettelser de siste ukene før et valg. Men månedene før det, er det store topper, forteller Mahmood Amiry-Moghaddam, leder og grunnlegger av Iran Human Rights.

19. mai er det presidentvalg i Iran. Nylig kom Iran Human Rights ut med sin årlige rapport om dødsstraff og overgrep begått av presteregimet i landet.

Den viser at minst 172 personer har blitt henrettet i løpet av de første ti ukene i år.

Ifølge rapporten ble 530 mennesker henrettet i Iran i fjor, men under halvparten av henrettelsene som er tatt med i rapporten, er offentliggjort av de iranske myndighetene.

– Mye tyder på at mørketallene er høye, sier Moghaddam.

LES RAPPORTEN HER: 2016-rapporten om dødsstraff i Iran

Sosiale aktivister utfordrer regimet

Aktivister på sosiale medier blir nå sett på som en stor trussel for regimet.

– Det kan virke som at vanlige mennesker som argumenterer for fredelige politiske forandringer oppfattes som spesielt farlige av landets makthavere. Kanskje fordi det er vanskeligere å avfeie eller diskreditere dem, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge.

FARLIG AKTIVITET: Folkvord sier han er svært bekymret over forfølgelsen av personer for sine frie meningsytringer i Iran. Foto: Amnesty

Han mener sosiale medier nå har blitt enda viktigere for det iranske folk.

– Vi ser at menneskene i Iran tar i bruk sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler som er vanskelig å kontrollere for myndighetene, for å diskutere politikk og samfunnsspørsmål.

De siste månedene er det vært rapportert om flere arrestasjoner av journalister, forfattere, studenter og aktivister på sosiale medier, ifølge iranske uavhengige nettsider.

Organisasjonen Comittee to Protect journalists skriver at mange av disse skal være arrestert for angivelig å ha drevet propaganda mot staten, og på den måten bidratt til å true den nasjonale sikkerheten i landet.

Kritiserer Norge

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd sanksjoner mot Iran, som følge av landets atomprogram. Men så: I januar i fjor oppfylte Iran sine forpliktelser i atomavtalen, og Norge lettet på sanksjonene. Fiskeriminister Per Sandberg varslet at han ville ta initiativ til økt norsk eksport til landet, og dro selv til Iran for å starte forhandlinger.

– Vi kan ikke bare sitte ved samme bord med et regime som henretter barn og late som det er helt greit å begynne å snakke om fisk og olje. Det er helt legitimt å sette konkrete krav når man har slike åpne dialoger landene seg imellom, sier Moghaddam.

Per Sandberg forklarer at han tok opp arbeideres og kvinners rettigheter i sine møter med iranske myndigheter.

– Iran er meget vel kjent med Norges syn på menneskerettighetene, og vårt syn ble også tatt opp i august i fjor, da utenriksminister Børge Brende var i Iran, sier Sandberg til NRK.

Flere land har signert handelsavtaler med Iran det siste året.

– Dessverre har situasjonen for dødsstraff ikke blitt bedre. Antallet henrettelser har aldri vært så høye som under nåværende president, sier Moghaddam i Iran Human Rights.

Les også: Fem grunner til at færre sanksjoner i Iran påvirker deg