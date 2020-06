IMF spår enda verre og lengre økonomisk krise enn ventet

IMF hadde allerede sett for seg 2020 som det verste året for global vekst siden den store depresjonen på 1930-tallet.

Nå kan det vise seg å være realiteten.

Nå spår de en nedgang på nesten 5 % i 2020, vesentlig dårligere enn forventet for bare 10 uker siden i april.

– Vi anslår nå en dypere lavkonjunktur i 2020 og en lavere bedring i 2021 skriver Det internasjonale pengefondet (IMF)

Korona har ført til en nedstenging av økonomien i mange land. I noen land enda mer, og i andre land mindre. Husholdninger har blant annet redusert forbruket sitt.

– Det gjør jo at mange arbeidsplasser blir borte og bedrifter går konkurs. Det får også negative virkninger for andre bedrifter, og bedrifter reduserer investeringene sine, som forsterker nedgangen i økonomien. Dette vil ha varige negative virkninger for økonomien, sier økonomiprofessor Steinar Holden som har sett på IMF sin analyse.

Holden leder også et ekspertutvalg som skal se nærmere på de økonomiske effektene av tiltak mot koronaepidemien i Norge.

Vil spare

Vanligvis bruker folk sparepengene sine eller får hjelp fra det offentlige når det er vanskelig økonomiske tider, skriver økonomikommentator Andrew Walker i BBC i sin analyse. Det fører til at nedgangen i forbruk ikke rammer samfunnet så hardt som for eksempel svekkede næringsinvesteringer ville gjort.

Walker viser til at slik er det ikke under koronapandemien. Her har nedstengning av samfunnet og sosial distansering mellom mennesker som er redd for å bli smittet, rammet etterspørselen etter varer i mye større grad.

Ifølge IMF forventes det nå at folk i mye større grad enn tidligere vil spare og redusere forbruket pga. de usikre tidene.

Vaksine helt vesentlig

Økonomiprofessor Steinar Holden tror den økonomiske krisen avhenger av utviklingen av en vaksine mot korona. Foto: Vidar Ruud

Økonomiprofessor Holden sier det er stor usikkerhet knyttet til hvor ille det kan bli fremover. Han tror den økonomiske krisen avhenger av smitteutviklingen og utviklingen av en vaksine mot korona.

– Den kanskje viktigste kilden til usikkerhet er hva som skjer med pandemien fremover. I hvilken grad vil den gå videre i Sør-Amerika, hva skjer i Afrika? Så lenge mesteparten av befolkningen ikke har noen vaksine- så vil denne smitten prege samfunnet og hemme økonomien, sier Holden til NRK.

IMF ber også verdenssamfunnet gi penger til vaksineproduksjon, slik at vaksiner er tilgjengelige for alle land i tilstrekkelig omfang og til rimelige priser.

IMF kommer også med en oppfordring til alle land – også de som ser ut til å ha passert smittetoppen – om sikre at helsevesenet har nok ressurser.

– Verdenssamfunnet må handle nå for å unngå at katastrofen gjentar seg. Det må skje ved oppbygging av beredskapslagre av nødvendige forsyninger og beskyttelsesutstyr, finansiering av forskning og støtte til folkehelsen, samt å sørge for effektive systemer for å få hjelpen fram der den trengs mest, skriver fondet.

Lysere i 2021

Redusert etterspørsel etter varer og tjenester – inkludert turisme – anslås å føre til at verdenshandelen reduseres med 11,9 prosent i år. Deretter er den ventet å øke med 8 prosent i 2021 i takt med at etterspørselen øker igjen.

Holden viser til at Norge blir sterkt påvirket av det som skjer i andre land. Han tror også at en gradvis åpning vil det være gunstig for den økonomiske utviklingen.

– Vi selger jo mye til utlandet, og vi er avhengige av å kjøpe fra utlandet. Men trolig er vi enda mer påvirket av smitteutviklingen i vårt eget land, sier Steinar Holden

Neste år ser IMF for seg en vekst på 5,4 prosent. Det vil bringe økonomien tilbake til omtrent samme nivå som før krisen, men 6,5 prosentpoeng lavere enn dersom pandemien aldri hadde oppstått.