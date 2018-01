Ikeas grunnlegger er død

Det bekrefter Ikea på Twitter.

– Ingvar Kamprad har i stillhet sovnet inn i sitt hjem i Småland, skriver konsernet.

Han skal ha gått bort i løpet av helgen.

– Ingvar kommer til å bli høyt savnet og minnet av sin familie og Ikea-medarbeidere over hele verden, skriver selskapet.

Akronymet IKEA kommer av initialene fra hans navn, i tillegg til Elmtaryd, gården hvor han vokste opp, og den nærliggende landsbyen Agunnaryd.

Lars-Johan Jarnheimer, talsmann i Ikea Holding, kaller Kamprad en av de største entreprenørene på 1900-tallet og sier savnet blir stort.

– Han har dødd, selv om man skulle tro det aldri kunne skje. Det er bare sørgelig. Men samtidig må man glede seg over at han fikk et langt og innholdsrikt liv. Jeg tror han har hatt det utrolig moro under oppbyggingen av Ikea, sier Jarnheimer til den svenske avisen Dagens Industri.

Familiens rådgiver sier til Expressen at han fikk beskjed søndag morgen.

– Jeg kjenner en stor tomhet. Det var Peter Kamprad som ringte meg. Sønnene er alle på gården i Småland, sier familien Kamprads rådgiver Göran Grosskopf til avisen.

– Han fikk Sverige ut i verden

Sveriges kong Carl Gustaf hedrer entreprenøren i en uttalelse, skriver Aftonbladet.

«Ingvar Kamprad var en sann entreprenør som gjennom sitt livsverk Ikea bidro til å få Sverige ut i verden», heter det i uttalelsen.

Videre beskriver kongen han som en jordnær person med et stort engasjement.

«Jeg og dronningen hadde så sent som i sommer privilegiet av å samarbeide med han i sammenheng med bosituasjonen for eldre mennesker. Mine og min families tanker og dypeste medfølelse går i dag til Ingvar Kamprads familie og venner», skriver kong Carl Gustav.

Fra fyrstikkselger til Europas rikeste

Kamprad ble født i 1926 i Småland og grunnla møbelvarehuset Ikea som 17-åring.

I 2007 var Kamprad Europas rikeste. I Forbes’ måling av verdens rikeste, som første gang ble kunngjort i 2010, var han blant de ti rikeste i verden, med en formue på 23 milliarder dollar.

Kamprad ble født på gården Elmtaryd, nær den lille landsbyen Agunnaryd i Ljungby, Småland, Sverige. Det var den største gården i området med sine 500 hektar tomt. Kamprad testet sin forretningssans allerede som unggutt, da han solgte fyrstikker til naboer fra sin sykkel. Han fant ut at han kunne kjøpe fyrstikker billig i store partier i Stockholm, selge dem løst til lave priser og likevel sitte igjen med fortjeneste. Senere utvidet han sitt forretningsområde til å selge fisk, juletrepynt, frø og senere kulepenner og blyanter. Da Kamprad ble 17 år, fikk han belønning av sin far for sin innsats på studiene. Han brukte pengene til å danne det som i dag er IKEA, står det på Wikipedia.

Hadde fire barn

Ingvar Kamprad var gift med Margaretha Kamprad-Stennert fra 1963 og fram til hennes død i 2011. Til sammen fikk de tre sønner som arbeider i konsernet.

Han etterlater seg også en adoptivdatter fra sitt første ekteskap, skriver SVT.

Löfven: – Han var en inspirator

Sveriges statsminister Stefan Löfven er også preget. Han kaller Kamprad en «inspirator med stort engasjement så vel internasjonalt som for svensk landsbygd».

– Jeg har mottatt den triste meldingen om Ingvar Kamprads bortgang. Jeg tenker først og fremst på hans familie og alle hans venner. Ingvar Kamprad var en unik entreprenør som har betydd mye for svensk næringsliv og som har gjort hjemmeinnredning tilgjengelig for alle mennesker, og ikke bare et fåtall, sier statsministeren til NTB-TT.

Nazi-avsløringer

I en svensk bok kommer det i 2011 fram at Ikea-gründeren Ingvar Kamprad var en svært aktiv nazist. Sikkerhetstjenesten i Sverige opprettet en personlig profil på 17 år gamle Ingvar Feodor Kamprad i Småland i 1943. Opplysningene som ble avdekket viser at Kamprad var en aktiv nazist, et partimedlem, og at han vervet medlemmer.

At Kamprad var nazisympatisør ble kjent på 90-tallet, og han forklarte det som en kortvarig ungdomsforvirrelse som ikke stakk dypt.

– Det viste seg å være galt. I dag har jeg et helt annet syn, sa Ingvar Kamprad til SVT i 2008.