Hvor er den amerikanske soldaten som stakk til Nord-Korea?

Hvorfor spurtet den amerikanske soldaten plutselig over den tungt bevoktede grensen til Nord-Korea? Hvor er han nå? Det er noen av spørsmålene som amerikanske myndigheter ønsker å få svar på.

Men så langt vet de verken hvorfor Travis King gjorde som han gjorde, eller hvor han befinner seg. Og det kan vise seg å bli vanskelig å finne ut av.

Nord-Korea er «mer lukket og isolert enn noen gang», skriver Reuters. Årsaken? Strenge koronarestriksjoner.

Hva skjedde med Travis King? Ekspander/minimer faktaboks Travis King ble pågrepet i Nord-Korea etter å ha krysset grensen på ulovlig vis forrige uke. Før dette var han fengslet i rundt to måneder i Sør-Korea på grunn av voldsanklager. Etter at han ble løslatt, skulle han egentlig hjem til USA. Men på flyplassen snudde han. Så dukket han opp på en guidet tur ved grensen til Nord-Korea. Der løp han plutselig mot grensen og til slutt over til Nord-Korea, der han ble tatt i fange og forsvant ut av syne.

Mer isolert enn noen gang

Mens resten av verden har fjernet de fleste koronarestriksjonene, kastet maskene og opphevet meteren – tviholder nordkoreanske myndigheter fortsatt på beredskapen sin.

Særlig når det gjelder grensepassering: autoriserte eller ikke. Kun den kinesiske ambassadøren og en håndfull diplomater har fått slippe inn i Nord-Korea de siste tre årene.

I mai i år møtte Nord-Koreas statsminister Kim Tok Hun Wang Yajun, Kinas ambassadør til Nord-Korea, i Pyongyang. Foto: Reuters

Frykten for korona vil gjøre det vanskelig å få hentet soldaten hjem til USA, forteller Andrei Lankov ved Korea Risk Group i Seoul.

– Nordkoreanerne ønsker ingen form for kontakt med omverdenen. Selv om han skulle ønske å returnere til USA, kan det ta år, sier han til Reuters.

Lankov tror at King vil bli holdt i Nord-Korea helt til landets koronarestriksjoner er opphevet. Det kan ta et par-tre år.

Med dagens restriksjoner er det også lite sannsynlig at amerikanerne får til møter med Nord-Korea for å diskutere løslatelsen av soldaten.

– Samtidig er handelen mellom Nord-Korea og Kina nå på nesten det samme nivået som før korona, sier Vladimir Tikhonov som er professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo.

– Kinesiske reisebyråer selger nå reisepakker til Nord-Korea for august måned. Det betyr at Nord-Korea sikkert kan ha dialogen med USA om de skulle ha ønsket det, til tross for formelle karantene-relaterte begrensninger.

Samtaler i gang

Den første kontakten er nå etablert, i går kom nyheten om at Nord-Korea og FN er i gang med samtaler om Travis King.

På Det felles sikkerhetsområdet (JSA) møttes partene for å diskutere hendelsen.

– Vi er i dialog med den koreanske hæren, sa FNs nestkommanderende generalløytnant Andrew Harrison på en pressekonferanse.

Samtalene skal ha oppstått helt i begynnelsen da King tok seg over grensen. Da bekreftet Nord-Korea ovenfor FN at de har mottatt deres henvendelse. Utover dette har Nord-Korea vært nærmest tause om hendelsen.

King løp inn i Nord-Korea mens han var på tur til den demilitariserte sonen tirsdag 18. juli, en dag etter at han skulle reise hjem til USA. Foto: AP

Koronatiltak skal ikke være noe hinder for at Nord-Korea skal kunne svare på slike henvendelser.

Men i Sør-Korea er oppfatningen at nord ikke helt vet hvordan de skal tolke grensekryssingen, og dermed ikke vet hvordan de skal kommentere saken overfor omverdenen.

Det er to alternativer for Travis King nå mener professor Tikhonov.

– Han kan bli brukt som propagandist for regimet, ved å kritisere USAs imperialisme. Hvis han er uvillig til det, eller blir sett på som uegnet til det, blir han sikkert brukt som byttehandel med amerikanske myndigheter.

Amerikanerne på sin side har ikke fått noe svar fra Nord-Korea på deres henvendelse, ifølge talsperson for utenriksdepartementet Matt Miller.

Miller sier videre at det ikke har vært noe videre dialog mellom FN og Nord-Korea siden de først bekreftet FNs henvendelse.

– Jeg er ikke kjent med noen nye kommunikasjon bortsett fra de som skjedde i de aller første timene, de første dagene etter at han krysset grensen, sa Miller på en pressekonferanse på mandag.