Amerikaner løp over grensen til Nord-Korea: – Vil kanskje aldri se ham igjen

– Travis har hatt mye å tenke på, og vi er bekymret for ham, sier onkelen hans Myron Gates til nyhetsbyrået AP.

For første gang på flere tiår skal en amerikansk soldat være i varetekt i Nord-Korea, skriver CNN.

Den amerikanske soldaten, identifisert som 23 år gamle Travis King, ble pågrepet tirsdag, etter å ha krysset grensen til Nord-Korea ulovlig.

Ifølge soldatens onkel sørget King over dødsfallet til hans yngre fetter og har ikke «vært helt seg selv».

Soldatens onkel Myron Gates frykter for at familien ikke får se nevøen igjen. Foto: AP

– Jeg har aldri sett ham være nede sånn her, dette er ikke hans personlighet, forteller Gates.

Familien hans beskriver soldaten som en rolig person som leser bibelen og som er glad i alenetid.

– Vi vet ikke hvor han er, vi vet ikke hva de gjør med ham, og vi vil kanskje aldri se ham igjen, sier Gates.

Kilder i det amerikanske forsvaret har sagt at de tror King krysset grensen frivillig og uten autorisasjon.

Den bisarre hendelsen har ført til at USA prøver å pusle sammen hva som kan ha fått en amerikansk soldat til å tilsynelatende løpe frivillig over til Nord-Korea.

USA prøver nå å få Japan og Sør-Koreas hjelp for å hente soldaten hjem.

Forsvant fra flyplassen

King skal ha vært fengslet i rundt to måneder i Sør-Korea på grunn av voldsanklager.

Han ble løslatt forrige uke, og skulle egentlig bli sendt hjem til USA, men kom seg aldri på flyet.

Flere amerikanske soldater skal ha eskortert King til flyplassen Incheon ved Seoul, helt til sikkerhetskontrollen.

Så skal han skal ha fortsatt alene til avgangshallen, forteller en ansatt fra flyplassen til Reuters.

King skal ha sendt en tekstmelding til soldatene, for å si at han hadde kommet seg til avgangsporten.

Men så skal han ifølge ansatte fra American Airlines plutselig sagt at han mistet passet sitt.

Han forlot så flyplassen, og det er uvisst hvor han tok veien etter dette.

Før han dukket opp på en guidet tur, ved grensen til Nord-Korea.

En tur han hadde bestilt flere måneder i forveien, ifølge Reuters.

Trodde det var en spøk

På turen var også Sarah Leslie og faren fra New Zealand. Leslie trodde 23-åringen spilte dem et puss da han løp mot grensen, skriver NTB.

– Først trodde jeg at en kompis filmet ham i en slags veldig dum spøk eller et stunt, som en TikTok-video, det dummeste du kan gjøre, sier Leslie til nyhetsbyrået AP.

Etterpå skal en soldat ha ropt: «Få tak i den fyren».

Kort tid etter at dette bildet ble tatt, løp Travis King over grensen til Nord-Korea. Foto: AP

Kvinnen fra New Zealand sier hele hendelsen var over i løpet av sekunder.

King skal ha løpt cirka ti meter gjennom en smal passasje mellom bygningene i grenselandsbyen.

Etter å ha krysset grensen, forsvant han ut av syne.

Anklaget for vold

King var kledd i sivil, og Leslie ante ikke at han var soldat eller at han hadde juridiske problemer.

Ifølge opplysninger til CNN vervet King seg til det amerikanske militæret i 2021.

– Vi tror han for øyeblikket er i varetekt og vi jobber nå med vår motpart (den koreanske folkehæren) for å løse problemet, sa talsperson i det amerikanske forsvaret, Isaac Taylor, i en uttalelse.

Sarah Leslie fra New Zealand deltok i den samme turistgruppen som King. Foto: AP

Også FN har uttalt at de tror King er i nordkoreansk varetekt, og at de jobber med landets myndigheter for å løse situasjonen.

Nord-Korea på sin side har foreløpig ikke uttalt seg om hendelsen.

Pentagons talskvinne Sabrina Singh svarte torsdag på spørsmål om de trodde King var i live.

– Vi kjenner ikke tilstanden hans. Vi vet ikke hvor han blir oppholdt. Vi vet ikke hva status på helsen hans er, svarte hun.

Ukjent hva bakgrunnen var

CNN påpeker at King nå er i hendene på et regime som ser på USA som en dødelig fiende.

Som medlem av det amerikanske militæret, kan King sitte på verdifull etterrettelig informasjon for nordkoreanerne. Hva Kings intensjon var, er ikke kjent.

Hva Nord-Korea kan kreve for å returnere King til amerikansk varetekt, er også usikkert per nå.

The New York Times skriver at Kings skjebne i stor grad vil avhenge av om Nord-Korea behandler ham som en avhopper eller en ulovlig inntrenger.

Travis King skal ha løpt over grensen til Nord-Korea på tirsdag. Foto: AP

Videre skriver de at ulovlige inntrengere ofte har blitt brukt som forhandlingsverktøy.

Nord-Korea har gjentatte ganger de siste årene unnlatt å svare på oppfordringer om dialog fra USA.

Amerikanerne har heller ingen egen ambassade i Pyongyang, og er avhengig av den svenske ambassaden for å beskytte amerikanerne i området.

Moren hans, Claudine Gates, har uttalt til ABC News at hun er sjokkert over nyhetene. Videre sier hun at hun ikke kan tro at sønnen kan ha gjort noe slikt.