Hva vil Putin si på «Seiersdagen» 9. mai?

– Putin vil trolig bruke 9. mai til å erklære at de nå er i krig med alle verdens nazister, og derfor må massemobilisere det russiske folket.

Det sa den britiske forsvarsministeren Ben Wallace i et intervju med den kommersielle radiostasjonen LBC i går.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace foran et britisk Eurofighter Typhoon kampfly. Romania 8. april Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Wallace tror også at Putin vil gå fra å snakke om en «spesialoperasjon» til å snakke om «krig».

I begynnelsen av april trodde amerikansk etterretning at Putin ønsket å bruke 9. mai til å feire seier i Øst-Ukraina, ifølge CNN. Det er nå lite som tyder på at en slik seier er innen rekkevidde i løpet av ni dager.

Krigen har ikke gått helt som Putin planla. Han trenger både flere soldater og å sikre støtten fra det russiske folket for å fortsette krigen, resonnerer britenes forsvarsminister.

Ukrainske styrker med en beslaglagt russisk stridsvogn utenfor byen Dnipro 30. april. Foto: JORGE SILVA / Reuters

Putin: Russlands viktigste høytid

9. mai er kjent som Seiersdagen i Russland. I 1995, da verden feiret at det var femti år siden avslutningen av andre verdenskrig, kom statsledere fra hele verden for å feire med russerne.

Fra USA kom president Bill Clinton, fra Norge kom statsminister Gro Harlem Brundtland.

Russerne er med rette stolte over sitt bidrag til at Hitler tapte. For krigen i Ukraina høster de for det meste fordømmelse, fra noen bare taushet.

Putin hilser på veteraner under paraden på Den røde plass 9. mai 2019. Foto: SPUTNIK / Reuters

I fjor sa president Vladimir Putin at 9. mai er landets «viktigste, mest hellige høytid».

I år må han trolig si noe kraftfullt om den krigen han står midt i.

Vil definere Vesten og Nato som motpart

Også NUPI-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen tror at Putin vil bruke 9. mai til å kalle det som skjer i Ukraina en krig og å varsle massemobilisering.

Men hun forventer at retorikken som går på «avnazifisering» blir tonet ned.

– Russlands mål om regimeskifte gjennom en lynkrig har mislyktes. Nå sier Russland at det er frigjøring av Øst-Ukraina som er målet. Men vi står overfor en mulig eskalering. Fra å være en krig mot Ukraina, står en kanskje overfor en krig der Russland kjemper mot Vesten og Nato, sier Wilhelmsen i et intervju med NRK.

Hun viser til at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tidligere denne uka omtalte det som skjer i Ukraina som en «stedfortrederkonflikt». Det skjedde i et fjernsynsintervju med Kanal1.

Forsker Julie Wilhelmsen fra Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto fra 2017. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvis Nato engasjerer seg i en stedfortrederkrig med Russland og væpner disse stedfortrederne. Vel, krig er krig, sa Lavrov og understreket at disse våpnene er legitime mål for Russland.

Her bruker altså Russlands utenriksminister ordet «krig» og varsler at han ser Nato-landene som motpart.

Putin-ideolog: Amerikanerne bruker Ukraina

Putins langt mektigere sjefideolog, Nikolaj Patrusjev, sier i et langt intervju i Rossijskaja Gazeta at amerikanerne har «valgt seg ut» Ukraina for å undergrave Russlands suverenitet og kultur.

USA har skapt «hatet til alt russisk» og bruker nynazistene til å knuse Russlands motstand mot amerikansk hegemoni i verden, mener Patrusjev.

Han er presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver. En mann som nesten aldri gir intervjuer. Men det sies at han har Putins øre mer enn noen annen.

Nikolaj Patrusjev sammen med president Putin under et møte i Moskva i 2015. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Patrusjev mener konsekvensene av den amerikanske politikken blir at Ukraina går i oppløsning og fører til at det blir dannet «noen» nye stater.

USA ønsker å svekke Putin

Uttalelser fra USAs forsvarsminister denne uka bidrar nok ikke til å berolige Patrusjev.

– Vi ønsker å se Russland svekket i en slik grad at landet ikke kan gjøre den typen ting som det har gjort med invasjonen av Ukraina, sa Lloyd Austin etter et besøk Kyiv mandag.

Det var samme dag som den russiske utenriksministeren kom med sine uttalelser om stedfortrederkrig og vestlige våpen som legitime mål.

– I begynnelsen var man i Vesten påpasselige med å si at det handlet om å støtte Ukraina. Nå sier man at det er en krig for å svekke Russland. Det er noe helt annet, påpeker forsker Julie Wilhelmsen.

Hun mener at det budskapet kan utnyttes av Moskva til mobilisering og bruk av fly i større omfang.

For Russland kan det bli et prioritert mål å bombe forsendelser med vestlig militært utstyr før de når fronten.

Amerikanske soldater laster 155 mm ammunisjon som skal til Ukraina. 29. april i delstaten Delaware. Foto: Alex Brandon / AP

Militærparade og fest

I fjor paraderte rundt 12.000 soldater foran presidenten på Den røde plass i Moskva 9. mai. Det blir nok ikke færre soldater og våpen i år.

9. mai er en festdag over hele landet. For at folk skal kunne feste ordentlig, er også 10. mai fridag.

Russiske soldater planlegger også å markere Seiersdagen med en parade i den okkuperte byen Mariupol, ifølge den britiske tankesmia ISW.

Det kan innebære at de russiske styrkene vil sette mye inn på å ta kontroll over Azovstal. Fortsatt holder flere hundre sivile og et stort antall ukrainske soldater til inne i stålverket.

Røyk fra Azovstal vitner om stadige trefninger rundt stålverket i Mariupol. Foto: ANDREY BORODULIN / AFP

Russisk kontroll over Mariupol innen 9. mai ville ha en viktig symbolsk betydning for Putin. Dessuten vil det bety at russiske styrker som er bunt opp der kan bidra til offensiven lenger nord i Donbas.

Men det er langt fra den seieren Putin nok hadde håpet å kunne erklære 9. mai.