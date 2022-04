– Putin må tape for at krigen skal ta slutt

– Framtida betyr ingenting for Vladimir Putin, sier Timothy Snyder.

I boka Veien til Ufrihet kom han i 2018 med dystre spådommer om hva planene til Putins autoritære regime kunne være. Mange av dem har slått til. Nå blir han neddynget av intervjuforespørsler.

Når NRK møter den kjente historieprofessoren red Yale Universitetet i Connecticut, viser han ingen glede over å ha fått rett i spådommene.

Snyder har advart mot Putins ambisjoner om å invadere Ukraina i mange år, spesielt etter annekteringen av Krim i 2014 Foto: Andreas Vingaard / NRK

– Det vi har oversett er viktigere enn at jeg hadde rett. Jeg mener både amerikanere og europeere har være dårlige til å se at Russland faktisk er et ideologisk alternativ til Vesten. Vi har heller ikke lyttet til Ukraina eller forstått at Ukraina er ordentlig land med egne interesser som vi burde ha tatt på alvor.

I denne boka beskriver Snyder Putins autoritære regime og hva det kunne få å si for land som Ukraina og for oss. Boka er nylig kommet i ny utgave på norsk Foto: press forlag

Kapitalismen ødela

Historikeren på Yale kan ti språk og har tilbrakt mye tid i både Russland og Ukraina helt siden han kom til Sovjetunionen like før oppløsningen i 1991.

Han mener Europa og USA har gjorde flere feil i tida etter den kalde krigen. En av dem var å tro mer på kapitalismen enn på et grønt skifte.

– I årene etter Sovjetunionens fall ønsket vi å tenke at økonomi bestemmer utfallet av politikken. Hvis vi privatiserte alt veldig raskt, så ville det på en eller annen måte føre til demokrati. Det førte bare til at Putins klan av oligarker vant over Russland.

Putins har sett sitt regime som et alternativ til vesten hele veien, og det har vi ikke forstått, mener Snyder. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Krigen er en klimavekker

Snyder har tenkt mye på global oppvarming etter at krigen i Ukraina brøt ut. Denne uka varslet Russland at de stenger gassleveransene til flere land i Øst-Europa.

Yale professoren mener Europa burde ha tenkt seg om før de ble så avhengige av gass.

En hviterussisk arbeider undersøker et anlegg ved gassrørledningen Yamal-Europe Dec. 29, 2006. Onsdag denne uka slo Russland av gassleveransene til Polen og Bulgaria. Foto: Sergei Grits / AP

– Putins regime er basert på kontroll over olje- og gassressurser. Uten disse ressursene hadde de ikke vært i stand til å starte denne krigen. Slik er krigen i Ukraina er en slags «førpremiere» på framtidas klimakriger. Den kan blant annet føre til global matmangel på grunn av en energikrise.

– Det vi virkelig kan lære av denne krigen er at vi må jobbe hardere for et grønt skifte slik at vi blir mindre avhengige av autoritære regimers olje og gass.

Se Urix om autoritære regimer

Det raser en krig midt i Europa. Har Vesten vært blind for de autoritære kreftene? Er likevel vinden i ferd med å snu? Du trenger javascript for å se video. Det raser en krig midt i Europa. Har Vesten vært blind for de autoritære kreftene? Er likevel vinden i ferd med å snu?

Make Russia great again

Putins ideologi er det Snyder i årevis har advart aller hardest mot. Ikke minst i tida før og etter at Trump vant presidentvalget i USA i 2016. Da skrev han mye om den russiske påvirkningskampanjen og forsøket på svekke USAs demokrati.

– Vi skjønte aldri at Putin representerer et ideologisk alternativ, sier Snyder og forklarer:

– Hans ideologi er både ny og gammel på en gang. Den moderne delen sier at ingenting er sant og at fakta ikke eksisterer.

– Når de ikke finnes noen fakta, blir alt en propagandakonkurranse. Hvis du mener at ingenting om verden der ute er sant, finnes det ingen grenser for hva du kan gjøre. Derfor kan Putins folk for eksempel hevde at et helt land er fullt av nazister (Ukraina red.anm.)

Men Putin autoritære ideologi kommer ikke minst fra fortida.

– Det er en slags høyreimperialisme som sier: Jeg har rett til å bestemme hvem du er. Så russerne mener de har rett til å bestemme hvem ukrainerne er. De kan si: Dere er russere, og vi har kommet for å fortelle dere det.

Det er denne ideen som gjør krigen så brutal, mener Snyder.

– Hvis jeg sier til deg: Jeg skal gjøre deg til den personen du egentlig er, da gir jeg meg selv myndighet til å gjøre hva jeg vil med deg. Jeg kan torturere deg, true deg og deportere barna dine for å utdanne dem på nytt. Det er slik Putin tenker.

– Og framtida betyr ingenting. Det er fortida som betyr noe. Alt handler om å rette opp urettferdighet fra fortida, som fra 2, verdenskrig. Å fokusere på en tid da det russiske folket var storslagent.

Putin møtte Trump i Helsinki 16. juni, 2018. Mange kritikere mente møtet fikk Trump til å se svak ut, og fotballen han fikk av Putin ble undersøkt nøye etterpå. Foto: GRIGORY DUKOR / Reuters

Mener Trump var viktig for krigsplanen

Kan det trekkes en linje fra Trumps presidentperiode til det som skjer i Ukraina i dag?

Snyder nikker ivrig

– Absolutt. I aller høyeste grad. De fire årene Trump satt ved makten var fryktelige for demokratier over hele verden.

For det første viste Trump åpenlys forakt for demokratiet og beundring overfor tyranner. For det andre behandlet han Ukraina som en koloni, Han støttet russisk imperialisme og behandlet Zelenskys Ukraina som søppel.

Men det aller viktigste, sier Snyder og tar sats.

– Det aller viktigste er trolig måten Trump forlot Det hvite hus på. For bildet av USA 6. januar, 2021. Det er bildet av et land som kneler. Russerne så dette og tenkte hmm, der har vi et demokrati som kanskje kan bli veltet. De elsker å snakke om 6, januar i Russland.

Demonstranter stormer kongressbygningen i Washington 6. januar, 2021. Timothy Snyder mener Putins regime fulgte nøye med og likte det de så. Foto: Leah Millis / Reuters

Snyder mener Putin tenkte strategisk rundt dette etter at Trump gikk av. Han tenkte at en invasjon av Ukraina vil hjelpe Russland i sitt forhold til USA.

– Han tenkte nok at invasjonen ville legge press på både Europa og Biden-administrasjonen. Biden ville se svak ut, og kanskje ville krigen kunne hjelpe Trump tilbake til makten.

Men der tok Putin feil.

– USA og Europa har forstått hvor viktig samarbeid er. Jeg synes Bidens folk har vært gode. Dette er den første amerikanske administrasjonen siden 1991 som har forstått Europa og faktisk lyttet. De har forstått at Europa er viktig

Trump møtte Ukrainas president i september 2019. Da hadde en telefonsamtale de to hadde hatt tidligere fått mye oppmerksomhet. Der truet han med å holde tilbake militær hjelp til Ukraina og ønsket at Zelensky skulle granske Joe Bidens sønn. Foto: SAUL LOEB / AFP

Ukraina må vinne

Så hvordan ender denne krigen ?

Historieprofessoren ved Yale har tidligere fått kritikk for å være for mørk i sine beskrivelser av Putin, men i det siste har mye av kritikken stilnet.

Nå mener han Europa og USA må gjøre alt de kan for å hjelpe Ukraina.

Mange sivile ble funnet drept i denne byen nordvest for Kyiv da ukrainske styrker frigjorde den 31. mars. Foto: STR / AFP

– Krigen i Ukraina vil bare slutte på en måte, mener Snyder. Ukraina må vinne den.

– Alle spør nå hva vi må gjøre for at Putins regime skal slutte å slåss, men svaret er enkelt: Han må tape. Bare når han forstår at han har tapt, vil krigen være over.

Putin bryr seg ikke om hvor mange russiske soldate som dør. Jo flere døde soldater, desto helligere er krigen i hans øyne.

Dermed MÅ ukrainerne vinne for at krigen skal være over, mener Snyder.

– Det er ukrainerne som slåss. Det er de som er villige til å slåss for Europa. Vi må gi dem en framtid.

Snyder ivrer for både ukrainsk EU-medlemskap og en slags Marshallplan for Ukraina slik Europa fikk fra USA etter andre verdenskrig.

-Vi må gi Ukraina en framtid, slik at de har noe å kjempe for, Slik at de vinner krigen.