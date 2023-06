Hva skjer med Wagner-gruppen nå?

Et privatfly som tilhører Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin landet på en flyplass nær Belarus' hovedstad Minsk tirsdag morgen.

Prigozjin er sjef for leiehæren Wagner-gruppen som har kjempet på russisk side i Ukraina.

I helgen stod Prigozjin bak et væpnet opprør mot militærledelsen i Moskva.

Nå henger livet hans i en tynn tråd, skal vi tro flere Russland-eksperter.

– Prigozjin har gått høyt ut på banen og etablert seg som et alternativ til Putin. Det har bare to utfall: Enten blir han tatt av dage, eller så blir han ny president. Jeg vil regne med at han blir tatt av dage, sier direktør for Fridtjof Nansens Institutt Iver B. Neumann til NRK.

Direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt Foto: Jan Dalsgaard Sørensen

Flere har stilt spørsmålet om hva som vil skje dersom Prigozjin klarer å samle en hær i Belarus. Vil den brukes til angrep i Ukraina fra Belarus. Vil Belarus` sterke mann Aleksandr Lukasjenko ta i bruk hæren til sine formål?

– Om Prigozjin skulle lykke med å danne en ny leiehær i Belarus, haster det desto mer for Putin å ta ham ut, sier Neumann.

Maktspill i Russland

Russisk politikk kan ses på som en pyramide der alle er avhengig av mannen på toppen, som er Vladimir Putin, forklarer Neumann.

Putin driver et splitt-og-hersk-spill der han gir noen fordeler og setter folk opp mot hverandre. Prigozjin har lenge vært en åpen kritiker av den russiske militære elite og kommet med harde utfall i sosiale medier.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i en bil på vei ut av Rostov lørdag kveld, etter at avtalen med inngått med Belarus' president. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

I helgen valgte han å gjøre opprør mot dette med våpen i hånd. På den måten stilte han spørsmål ved Putins legitime makt, og det var derfor han ble kalt «forræder».

Nettopp dette kan forklare at Prigozjin kan bli drept, sier Neumann.

Opprøret endte med en avtale som ble fremforhandlet av president Aleksandr Lukasjenko. Detaljene i avtalen er uklare, men Wagner-lederen skulle flytte til Belarus.

Siden har han forsvart det han kalte for «en marsj for rettferdighet.»

– Wagner gruppen i Ukraina blir oppløst

Wagner-gruppens leiesoldater skal ifølge avtalen slippe straff for å ha vært med i opprøret mot Kreml og resten skal fra nå inngå i den ordinære russiske hæren. Wagner-gruppen teller 25.000 mann totalt.

Wagner-gruppen tok kontroll med den russiske byen Rostov-on-Don lørdag i det som ble beskrevet som et kuppforsøk mot den russiske hærledelsen og Vladimir Putin. Foto: Vasily Deryugin / AP

Helgens dramatiske hendelser betyr høyst sannsynlig slutten på Wagner-gruppen i Ukraina, mener oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Han mener Putin håndterte det som så ut som en kuppforsøk på en smart måte.

Dette er Wagner-gruppen Ekspander/minimer faktaboks * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler. * Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62). * Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI.

– Det russiske forsvaret ville nok ha stoppet Wagner før de kom til sentrum av Moskva. Men en åpen konfrontasjon i utkanten av hovedstaden hadde vært en katastrofe, sier Karlsen til NRK.

– Har ikke noe valg

Spørsmålet er om leiesoldatene kommer til å fortsette sin krigføring i Ukraina, men under en annen leder. Men flere eksperter mener Wagner-gruppen slik den har vært til nå i Ukraina vil bli lagt ned.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

De vil nok splitte opp og demontere Wagner-gruppen, mener Karlsen. I tillegg vil Wagner-gruppen bli fratatt både våpen og ammunisjon. Da blir det vanskelig å fortsette.

– Det vil hindre ytterligere opprør nedenfra, og så vil Putin etter hvert gå mot Prigozjin og statuere et eksempel for å forebygge nye opprør eller kupp, sier Karlsen.

Leiesoldatene blir tvunget til å gå inn i det russiske forsvaret. Lønna blir mye dårligere, men de vil risikere fengsel dersom de ikke lyder den nye ordren, ifølge Neumann.

– Avtalen som ble inngått må man ta med en tønne salt. Den russiske stat kommer til å ta det den trenger, sier Neumann.

Den fryktede og beryktede leiehæren Wagner er ikke bare en leiehær i Ukraina. De har kriget i Libya, Syria, Den sentralafrikanske republikk og Mali. I tillegg har den store økonomiske interesser, blant annet i Afrika og Midtøsten.