Lørdag kveld snudde leiesoldatene i den russiske Wagner-gruppen som var på vei mot Moskva.

Norske eksperter har fulgt den dramatiske utviklingen i løpet av dagen.

– Vi har vært vitne til en kommandant med politiske ambisjoner som tok sjansen på å utfordre den sittende hærledelsen i Moskva, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.

– Alt tyder på at Putin har vært tilstrekkelig skremt av dette til at han har sett det som nødvendig å forhandle med en mann han i morges kalte en sviker.

DILEMMA: Sverre Diesen sier Putin stilles overfor et vanskelig dilemma siden han trenger Wagnergruppen i krigen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Er det mulig for Putin å stole på Wagnersjef Jevgenij Prigozjin etter dette?

– Det er det ikke. Hvis Putin ikke skal komme ut av dette som en meget svekket autokrat, så er han nødt til å la dette få en eller annen konsekvens. Han trenger soldatene i Wagnergruppen, men ønsker sannsynligvis å fjerne Prigozjin.

– Mulig «falskt flagg-operasjon»

Professor ved Institutt for forsvarsstudier, Katarzyna Zysk, sier hun sitter med mange ubesvarte spørsmål etter dagens dramatikk. Hun understreker at det er mye vi ennå ikke vet sikkert.

– Det er mulig at Jevgenij Prigozjin faktisk har fått til en avtale, blitt tilbudt amnesti og fått Putin med på å endre ledelsen i forsvarsdepartementet og generalstaben. Alle så hvordan Wagnersjefen kunne kjøre gjennom store deler av Russland uten å bli stoppet. Dette og at Putin lar seg diktere hvem som får lov til å styre forsvaret, svekker naturligvis Putins posisjon.

UBESVARTE SPØRSMÅL: Professor Katarzyna Zysk, sier vi enn å ikke vet sikkert hva som skjedde da Wagnergruppen kjørte inn i Russland. Foto: Forsvaret

Hun sier en annen teori er at det hele var en såkalt «falskt flagg-operasjon».

– Noen har spekulert i om dette var en slags utvei for Putin, å kunne legge skylden på forsvarsledelsen for at krigføringen i Ukraina går dårlig. Prigozjin har hele tiden kommet med kraftige anklager mot forsvarsledelsen og hevdet at Putin får feil informasjon på sitt bord. Man har på en måte ofret forsvarsledelsen for å forklarer hvorfor krigen går dårlig.

– Så dette kan ha vært et samarbeid mellom Putin og Wagnergruppen?

– Det kan i alle fall være indikasjoner på det, at Putin er direkte eller indirekte involvert. Men dette er bare en teori. At helikoptre ble skutt ned og russerne bombet et lager med drivstoff taler imot denne teorien.

– Kan styrke Ukrainas versjon av krigen

Zysk tror Putins begrunnelse for krigen kan ha blitt svekket etter lørdagens opprør.

– Prigozjin har sagt at krigen ikke har noe med frigjøring å gjøre, men det dreier seg om at elitene i forsvaret vil ha adgang til ressurser. Det svekker hele narrativet til Putin. Det tror jeg også Ukraina kan bruke for å få økt oppslutning om sin versjon.

Professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, mener også Putins makt og kontroll i Russland er svekket.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole. Foto: ISMAIL BURAK AKAKN / NRK

– Det er svært ydmykende for en russisk president å kompromisse med en milits, og att på til et kompromiss som ble fremforhandlet av lillebror i Belarus. Hvorvidt det vil spre seg en tvil innad i det russiske maktapparatet gjenstår å se, men kampmoralen til de russiske styrkene i Donbas kan ha fått seg en knekk, det militære lederskapet også.