Det er i rapporten «Two Authorities, One Way, Zero Dissent» at menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch kommer med kritikken som de mener å ha god dokumentasjon for.

Omar Shakir i HRW mener de palestinske myndighetene ikke fører noe bedre politikk når det gjelder å kneble sine kritikere enn hva de beskylder sin israelske motpart for. Foto: Abbas Momani / AFP

– Både de palestinske myndighetene på Vestbredden og Hamas-myndighetene på Gazastripen pågriper systematisk kritikere og torturerer dem i fangenskap, sier lederen for menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir.

– Systematisk tortur som ledd i en regjerings politikk er en forbrytelse mot menneskeheten, sier han.

Fakta om Palestina Ekspandér faktaboks FN vedtok i 1947 opprettelsen av en jødisk og en arabisk stat i det britiske mandatområdet Palestina.

Arabiske land stemte imot, og Jordan og Egypt tok kontroll over Vestbredden og Gazastripen.

Staten Israel ble proklamert i 1948 og okkuperte i 1967 Vestbredden og Gazastripen. FN har i gjentatte resolusjoner slått fast at okkupasjonen er ulovlig og krever full israelsk tilbaketrekning.

Oslo-avtalen mellom PLO og Israel ga i 1993 palestinerne begrenset selvstyre på deler av Vestbredden og Gazastripen.

Israel trakk seg ut av Gazastripen i 2005, men har siden beleiret enklaven.

I 2006 vant islamistbevegelsen Hamas valget på ny nasjonalforsamling, men ble fratatt regjeringsmakten få måneder senere av president Mahmoud Abbas og hans Fatah-parti.

Abbas har siden styrt på Vestbredden og representert palestinerne utad, mens Hamas styrer på Gazastripen.

Israel utvider stadig de ulovlige bosetningene på Vestbredden, og forhandlingene om en tostatsløsning har stått i stampe i årevis.

Abbas' periode utløp i 2009, men det har ikke vært holdt presidentvalg siden. Meningsmålinger viser at han de siste årene har liten støtte blant palestinerne. Kilde: NTB

ICC bør etterforske

HRW spiller nå ballen over til Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

«Gitt de sterke bevisene for at alvorlige forbrytelser har funnet sted i Palestina siden 2014, oppfordrer Human Rights Watch ICC til å innlede en formell etterforskning», konkluderer rapporten.

Sitter i glasshus

Human Rights Watch har i årevis dokumentert omfattende israelske overgrep mot palestinere i de okkuperte områdene, men palestinske ledere sitter i glasshus når de kritiserer Israel for dette, mener Shakir.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han.

Knuser all kritikk

Både på Vestbredden og Gazastripen risikerer politiske aktivister, uavhengige journalister og alle som kritiserer myndighetene ved å demonstrere eller ytre seg i sosiale medier, å bli pågrepet, fengslet og torturert, slår HRW-rapporten fast.

Mens Hamas-tilhengere risikerer vilkårlige pågripelser på Vestbredden, risikerer tilhengere av president Mahmoud Abbas' Fatah-parti det samme på Gazastripen.

Begge sider støtter seg på lover som åpner for å straffeforfølge dem som bidrar til «sekterisk splittelse» eller som fornærmer myndighetene og myndighetspersoner.

Sikkerhetsstyrker fra Hamas avbildet under en marsj i Gaza by i juni 2017. Human Rights Watch mener styrkene bruker ulovlige metoder for å stilne kritikere. Foto: Adel Hana / AP

Omfattende materiale

«Både den palestinske selvstyremyndigheten og Hamas bruker fengsling for å skremme folk fra videre aktivisme. I fangenskap blir fangene hånet, truet, banket opp og tvunget til å innta smertefulle stillinger i timevis», heter det i rapporten.

Human Rights Wach har brukt to år på rapporten og intervjuet nærmere 150 palestinere som har sittet i fangenskap, familiemedlemmer, advokater, organisasjoner og leger.

Menneskerettighetsorganisasjonen har også analysert bilder og videoer, legejournaler og rettsdokumenter.

– Uriktige anklager

Både palestinske selvstyremyndigheter og Hamas avviser rapporten og sier at den bygger på uriktige anklager.

– Dette er vitnesbyrd fra politiske aktivister, sier en talsmann for palestinske sikkerhetsstyrker, Adnan Damiri, til nyhetsbyrået AP.

– Rapporten blander politikk sammen med menneskerettigheter og er i tråd med USAs plan for å svekke den palestinske selvstyremyndigheten, sier lederen for menneskerettsavdelingen i det palestinske innenriksdepartementet, Haitham Arar.

Hamas-talsmannen Faraj al-Ghoul nekter for at noen fengsles på politisk grunnlag på Gazastripen og kaller rapporten «urettferdig».

Human Rights Watch er mer enn velkommen til å besøke fengsler på Gazastripen, men Israel nekter dessverre å slippe representanter for menneskerettighetsorganisasjonen inn, sier Ghoul til AP.

Hamas-fengsel

Den palestinske journalisten Taghreed Abu Teer havnet i søkelyset til Hamas på grunn av sin tilknytning til Fatah. I 11 dager satt hun i en trang og mørk celle på Gazastripen.

Journalisten Taghreed Abu Teer opplevde ett av Hamas sine fengsler fra innsiden. Foto: Adel Hana / AP

Hun ble ikke selv banket opp, men opplevde ydmykende behandling, ble tvunget til å stå oppreist i timevis og hørte skrikene til medfanger.

Hamas truet med å henge henne ut som israelsk kollaboratør, et stigma som i verste fall kan koste palestinere livet.

– Hele tiden mens jeg satt i cellen, lurte jeg på hvordan jeg hadde havnet der, forteller hun til nyhetsbyrået AP.